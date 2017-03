Uutinen

Kouvolan Sanomat: Katajanmarjat siivittävät tilhet kohti kevättä — katso kuvat talvehtijoiden ruokahetkestä Talvi on ollut kokonaisuutena poikkeuksellisen lauha. Luntakin saatiin maahan kunnolla vasta helmikuun viimeisellä viikolla. Silti marjalinnuilla on tehnyt tiukkaa. Pihlajanmarjat loppuivat jo lokakuussa. Marraskuussa talven alettua toden teolla pihlajat ammottivat tyhjyyttään. Tästä huolimatta pieniä tilhiparvia on havaittu siellä täällä Kouvolassakin. Miten ne tulevat toimeen? Mistä ne saavat tarvitsemansa ravinnon? Puihin jääneet ruskistuneet omenatkin alkavat olla jo kaluttu loppuun. Tilhi on havumetsävyöhykkeen laji ja sopeutunut tulemaan toimeen täällä vallitsevissa olosuhteissa. Kaikki tilhetkään eivät muuta etelään, joten muitakin keinoja täytyy olla. Vastaus löytyy metsistämme, tarkemmin sanoen katajista. Tilhet ovat oppineet käyttämään talvisena ravintolähteenään katajien pieniä sinisiä marjoja. Niitä tilhet syövät talvikuukausina innolla. Yksi 30 yksilön tilhiparvi tyhjentää keskikoisen katajan reilussa tunnissa. Linnut lentävät oksistoon tai lekuttelevat kolibrin tavoin tuuhean katajan vieressä poimien marjan toisensa jälkeen nokkaansa. Ne pystyvät myös syömään marjan samalla kun pysyttelevät paikallaan ilmassa oksiston vieressä. Tämä on tilhien keino selvitä talvesta kohti edessä häämöttävää kevättä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/04/Katajanmarjat%20siivitt%C3%A4v%C3%A4t%20tilhet%20kohti%20kev%C3%A4tt%C3%A4%20%E2%80%94%20katso%20kuvat%20talvehtijoiden%20ruokahetkest%C3%A4/2017221970547/4