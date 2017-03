Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kela arvioi saavansa toimeentulotuen käsittelyruuhkat purettua huhtikuussa Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen arvioi, että perustoimeentulotukihakemusten käsittelyaika saadaan lainmukaiseksi huhtikuussa. Toimeentulotuen maksamisen siirtyminen Kelalle vuoden alussa on näkynyt ruuhkana puhelinpalvelussa ja suurten kaupunkien Kelan toimistoissa. Kelan tiedotteen mukaan perustoimeentulotuen hakemusten käsittely kesti helmikuussa keskimäärin 7,9 työpäivää, kun lain mukaan hakemukset tulee käsitellä 7 päivässä. Kelan valtuutetut pitivät perjantaina ylimääräisen kokouksen, jossa asiaa käsiteltiin. Valtuutetut edellyttävät, että ripeät toimenpiteet lainmukaiseen tilanteeseen pääsemiseksi jatkuvat. Kelassa on purettu käsittelyruuhkia muun muassa tekemällä ylitöitä, jatkamalla määräaikaisten työntekijöiden työsuhteita ja rekrytoimalla lisää henkilöstöä. Kela tiedottaa, että asiakkaiden lääkkeiden ja ruoan saanti turvataan maksusitoumuksilla. Kela on ollut yhteydessä kuntiin, jotta ne myöntäisivät ehkäisevää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Lue koko uutinen:

