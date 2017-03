Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisen Anni Lapaton korkkarit nipistivät tilaa mieshuoneelta Naisella pitää olla omaa rahaa ja oma huone, jos hän aikoo kirjoittaa. Näin kirjailija Virginia Woolf (1882—1941) kirjoitti esseessään Oma huone. Kouvolalainen Anni Lapatto voisi päivittää Woolfin tekstin siten, että naisella pitää olla oma pukeutumishuone. Huone, jonne mahtuisivat lukuisat mekot. Esseessä olisi oma lukunsa aiheesta nainen ja kengät. Niitä Lapatolla on kymmeniä. — Kengissä pitää olla korkoa vähintään 10 senttiä, mielellään 12. Korkojen ansiosta olen ihmisen kokoinen, 155-senttinen Lapatto vitsailee. Anni Lapatto oli pitkään haaveillut omasta pukeutumishuoneesta. Aika oli otollinen, kun Karjalan prikaatissa työskentelevä Simo Lapatto lähti kriisinhallintatehtäviin Kosovoon. Upseerin rouva päätti lohkaista mieshuoneeksi ristitystä kellarista palan itselleen. Ensimmäisenä sai lähteä miehen maantiepyörä harjoitusvastuksineen. — Ajattelin, että pyöräillä voi ulkonakin, vaimo sanoo nauraen. Nyt kellari on Lapaton mielestä tasapainossa — pariskunnalla on omat soppensa. — Vihjaisin tehdyistä muutoksista Simolle, ettei hän järkyttyisi kotiin tullessaan. Nämä minun puuhasteluni vain naurattivat häntä. Vajaan 13 avioliittovuoden aikana mies on oppinut tuntemaan vaimonsa. Sarkolassa sijaitseva omakotitalo on erityisen rakas Anni Lapatolle. Talo tuli tutuksi jo lapsuudessa. Se on hänen isovanhempiensa rakentama. — Kävimme katsomassa tältä alueelta yhtä taloa ja menimme sen jälkeen mummilaan teelle. Mummi ja vaari sanoivat, että ettekö voisi ajatella muuttavanne tähän. Tarjousta ei tarvinnut pitkään miettiä. Nyt mummila on ollut runsaat 11 vuotta Lapattojen koti. Ensin syntyi Eedit. Kaksi vuotta myöhemmin hän sai Oodi-siskon. Tyttärien synnyttyä talon neliöt alkoivat käydä ahtaiksi. Niinpä Lapatot ryhtyivät metsästämään uutta kotia. Ahkeran etsinnän jälkeen tärppäsi. — Tullessamme asuntonäytöltä mietimme jo, että paljonko tarjoamme talosta. Kun pariskunta kaarsi kotikadulleen, ajatus muutosta ei enää tuntunutkaan hyvältä. Anni Lapatto tiesi, ettei pystyisi muuttamaan. — Minä olen tämmöinen: kiinnyn seiniin, autoihin tai vaikka polkupyöriin, jos sikseen tulee. Kuin onnenkantamoisena talossa oli riittävästi rakennusoikeutta jäljellä. Laajennuksessa vanhemmat saivat oman makuuhuoneen ja perhe uuden eteisen sekä hulppean kokoisen terassin. — Pohdin eteistä suunnitellessa, että kaapit vai ikkunat. Isoista ikkunoista tulviva valo kuulosti ihanalta ja pitkä kaappirivistö käytännölliseltä. — Esteettisyys ajoi järjen edelle kirkkaasti. Lapattojen koti ei ole kopio sisustuslehdistä. Sitä on suunniteltu ja sisustettu talon emännän tapaan: jotain uutta, jotain vanhaa, ripaus romantiikkaa ja mausteeksi rosoisuutta. Tyyli on kelvannut koko perheelle. — Kaikilla on kuitenkin sanavalta ideoiden toteutukseen. Tytöt ovat suunnitelleet omat huoneensa. Eeditin huoneen sävy on fuksia. Oodin huoneen harmaa tapetti jäljittelee lankkurivistöä. Isän ja äidin mielestä valinta oli turhan hailakka, mutta tyttö pysyi päätöksessään. Sitten on se mieshuone baaritiskeineen. Kellarin tunnelma on Simo Lapaton käsialaa. Siivu vuosikertaviskiä maistuu parhaimmalta hämyisissä neliöissä. Kiitos rouvan kekseliäisyyden meneillään on koko ajan iso tai pieni projekti. Jos ei juuri sillä hetkellä kotona, niin sitten Rautjärvellä sijaitsevalla kesämökillä tai hänen kauneusalan yrityksessään. — Aina on joku heinäseiväs pyörittymässä jollekin mutkalle. Hän sanookin, että television sisustusohjelmat pitäisi lailla kieltää. Kun idea syntyy, valmista pitäisi olla mielellään kolmen tunnin kuluttua. — Yleensä Simo sanoo, että kuulostaa ihan kivalta ja odottaa, että milloin tulee aikatauluehdotus. Ehditään me tässä kahvit juoda ennen kuin aloitetaan, minä sanon. Miehen työreissu ei ole ollut ideoiden ja niiden toteutumisten esteenä. Pukeutumishuone odottaa enää putkimiestä patterin asentamista varten. Itse kootut lipastotkin näyttävät juuri siltä kuin pitää. Ne Anni Lapatto näppäränä naisena ruuvaili kasaan lasten ollessa yötä mammalassa. — Kaivelin kaapista jouluista punaviiniä. Se ei ollut ehkä parhaista parhain idea. Jouduin seuraavana päivänä vähän korjailemaan tekemisiäni, kun palikat olivat väärin päin. Simo Lapaton poissaollessa vaimo on toiminut myös rikkoutuneen astianpesukoneen korjaajana. Hän päätti antaa koneelle yhden mahdollisuuden. Toisena vaihtoehtona oli keittiöremontti. — Menin Youtubeen. Siellä joku setä selitti englanniksi, ja minä korjasin. Toistaiseksi astianpesukone on pelittänyt hyvin. Rappusiin liimatussa sisustustarrassa lukee: Täällä asuu ihania ihmisiä. — En tiedä muiden mielipidettä, mutta minun mielestäni se pitää paikkansa. Jos joku ajattelee toisin, se on ehkä enemmän hänen ongelmansa. Seuraavan askelman seinämälle voisi kiinnittää tarran: Rouva pitää siitä huolen, että täällä kodissa ei käy aika pitkäksi. Toukokuussa kotiin palaavaa Simo Lapattoa saattaa odottaa keittiöremontti. Anni Lapatto pitää Lumottu polku -blogia Kaakon Viestinnän Starbox-blogiyhteisössä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/04/Kouvolalaisen%20Anni%20Lapaton%20korkkarit%20nipistiv%C3%A4t%20tilaa%20mieshuoneelta/2017221964918/4