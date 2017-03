Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisen Pekka Korven teoksissa on mielenmaisemia ja maalipurkin kanteen kuivuneita maalikuoria — näyttely avautuu sunnuntaina Taideruukissa Pekka Korven nenä on täynnä mustaa maalipölyä, kun hän työstää teoksiaan. Nurkka-gallerian seinällä on töitä, jotka ovat syntyneet pitkässä prosessissa. Korpi on ensin pohjamaalannut kovalevyn. Sitten hän on leikannut maalipurkin kannesta kuivuneen maalikuoren, sijoittanut sen levylle ja maalannut päälle useita kerroksia eri väreillä. Maalina hän on käyttänyt liuotinpohjaisia kalustemaaleja. — Sen jälkeen olen hionut teosta santapaperilla. Hiomapaperia kuluu prosessissa paljon. Lopuksi hän on viimeistellyt työn lakalla. Hitaaksi prosessin tekee se, että maalin on kuivuttava välillä. Kuivuminen vie päiviä. Korven näyttely The Great Adventure avautuu Kuusankosken Taideruukissa sunnuntaina. Esillä on muun muassa sekatekniikkateoksia ja grafiikkaa. Kouvolalainen Korpi, 61, alkoi piirtää 1960-luvulla. 1990-luvulla hän meni kansalaisopiston järjestämille kuvataidekursseille ja liittyi Kouvolan taideseuraan. Hän on tällä hetkellä seuran puheenjohtaja. Korpi kutsuu teoksiaan mielenmaisemiksi sekä otteiksi luonnosta ja ympäröivästä maailmasta. Running man -työssä on akryylilevylle liimattuja vihreitä tarroja, hahmoja, jotka ovat tuttuja hätäuloskäyntimerkeistä. Työn piti olla alun perin paljon suurempi. Leikkaus kuitenkin epäonnistui — ja levy pieneni leikkaus leikkaukselta. — Teoksessa paetaan jotain tuntematonta tai etsitään uutta polkua elämässä. Tai sitten hahmolla on yksinkertaisesti kiire tapaamaan uutta ystävää. Elämä on suuri seikkailu alusta loppuun. Näyttelyssä on mukana parikymmentä teosta. Suurin osa niistä on viime vuodelta. Näyttely avautuu virallisesti sunnuntaina, mutta teokset ovat jo esillä. The Great Adventure -näyttelyn avajaiset Nurkka-galleriassa Kuusankosken Taideruukissa 5.3. alkaen kello 12. Näyttely jatkuu 26.3. saakka. Lue koko uutinen:

