Kouvolan Sanomat: Kouvolan keskustan uusi K-kauppa avataan Valtariin Kouvolan keskustaan avataan uusi K-kauppa. Liike sijoittuu Kauppakeskus Valtariin. — Tarkempia tietoja aikataulusta tai muista yksityiskohdista en voi antaa. Tiedotamme asiasta myöhemmin, sanoo Keskon aluejohtaja Antti Palomäki. Kouvolan keskustaan on odotettu uutta ruokakauppaa siitä lähtien, kun K-supermarket Sipatti lopetti vanhassa Anttilan talossa marraskuussa 2015. Kouvolan keskustassa on toiminut reilun vuoden ajan vain yksi markettikokoinen elintarvikeliike, Kauppakeskus Hansan S-market Kouvola. Keskon mukaan uutta kauppapaikkaa K-supermarket Sipatin tilalle on etsitty koko ajan. Keskusteluja ehdittiin käydä useiden tahojen kanssa. Kauppakeskus Manskia vuokraava Corbel Oy vahvisti Kouvolan Sanomille joulukuussa, että myös Manski oli keskusteluissa mukana. Lue koko uutinen:

