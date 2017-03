Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa vierailleelta Ville Niinistöltä ei heru sympatiaa Talvivaaralle Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö vieraili lauantaina Kouvolassa. Kouvolan Sanomat kysyi Niinistöltä mitä mieltä hän on Talvivaaran taipaleesta tänä päivänä. — Olen ollut aina kriittinen valtion rahojen laittamisesta Talvivaaraan. Veronmaksajien rahoilla ei voi tukea taloudellisesti kannattamatonta kaivostoimintaa, jossa on merkittäviä ympäristöriskejä. Oli ymmärrettävää, kun yhtiö meni konkurssiin, niin valtio auttoi lyhytaikaisesti löytämään uutta omistaja. Kyse oli kuitenkin työpaikoista ja ympäristöongelmien ratkaisusta. Niinistö kertoo, että Vihreät kannattivat vuoden 2015 lopulla Talvivaaran ajamista alas. — Miljardi euroa veronmaksajien rahoja, jotka valtio on syytänyt Talvivaaraan, olisivat riittäneet kaivoksen alasajoon ja ympäristöongelmien hoitoon. Sen päälle rahaa olisi riittänyt satoja miljoonia euroja Kainuuseen, jossa olisi saatu luotua työpaikkoja ja elinkeinoja, jotka ovat taloudellisesti kannattavia. Niinistö kritisoi myös kaivoksen vähemmistöomistajaa Trafiguraa. — Se, että Talvivaaraan saatiin vähemmistöomistajaksi yksi maailman pahamaineisimmista yrityksistä eli Trafigura, jolla on veroparatiisi sijoitustoimintaa ja vakava ympäristörikosvyyhti taustalla, ei lisää Talvivaaran luotettavuutta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/04/Kouvolassa%20vierailleelta%20Ville%20Niinist%C3%B6lt%C3%A4%20ei%20heru%20sympatiaa%20Talvivaaralle/2017221980415/4