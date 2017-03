Uutinen

Kouvolan Sanomat: Naisten historiaa kirjoitetaan nyt näkyviin Historia on miesten myös internetissä. Tilannetta korjaamaan on perustettu Naisten ääni -verkkosivusto, jonne kerätään tietoa naisista. Kenestä tahansa naisesta: juuri sinun mummostasi, kirkonkyläsi kauppiaasta, lapsesi opettajasta tai lapsuutesi mieleenpainuneesta saunottajasta. Sivustolle on tähän mennessä tallennettu 250 tarinaa, joista osa sijoittuu Pohjois-Kymenlaaksoon. Monet ovat kirjoittaneet äideistään tai isoäideistään. Suurten ikäluokkien naiset ovat muistelleet lottia ja naisten selviytymiskeinoja sodan aikaan. On myös tallennettu tietoa julkisuudesta tutuista naisista, esimerkiksi piispa Irja Askolasta ja Armi Kuuselasta. — Elämässä tulee aina kaikenlaisia haasteita, mutta niistä vain jotenkin mennään eteenpäin. Naiset ovat selviytyneet uskomattomista asioista. Äitien arvostus on korkealla, ja suomalainen sisu on noussut tarinoissa esiin, sanoo Naisten ääni -hankkeen koordinaattori Maritta Pohls. Hän naurahtaa, ettei vielä ole yhtään kirjoitusta luuserista, joka olisi epäonnistunut kaikessa. — Sellainenkin julkaistaisiin, Pohls vakuuttaa. Naisten äänen on pannut alulle Suomalainen Naisliitto. — Tarkoitus on kirjoittaa nettiin uutta historiaa, joka on yhden klikkauksen päässä ja kenen tahansa käytettävissä. Lue lisää sunnuntain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

