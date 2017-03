Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nyt se on lopullisesti selvää: KooKoo jää rannalle pudotuspeleistä KooKoon vihoviimeinenkin oljenkorsi jääkiekon Liigan pudotuspelipaikasta katkesi lauantaina. KooKoo jäi pisteettä hävitessään Mikkelissä Jukureille 4—2 (2—0, 1—1, 1—1). Samaan aikaan Tampereen Ilves löi Raumalla Lukon.Sijalla 10 viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni olevan Ilveksen piste-ero KooKoohon repesi jo 12:een. KooKoolla on jäljellä enää neljä ottelua runkosarjassa, joten sen on mahdollista saalistaa 12 pistettä. Tasapistetilanteessa KooKoo jäisi kuitenkin vertailussa Ilveksen taakse, koska tamperelaisjoukkue on kerännyt enemmän kolmen pisteen voittoja kuin KooKoo.Tiistaina Kouvolaan KooKoon vieraaksi saapuva Ilves porskuttaa parhaillaan neljän ottelun voittoputkessa raavittuaan viime otteluista pisteitä täyden tusinan.Viime kaudella KooKoo sijoittui 11:nneksi ja jäi vain viiden pisteen päähän playoff-paikasta. Kouvolalaismiehistö napsi tuolloin 78 sarjapistettä eli 1,30 pinnaa ottelua kohden. Tällä kaudella KooKoon pistepussissa on nyt 64 pinnaa 1,14:n ottelukohtaisella keskiarvolla.Mikkelissä se alkoi ja Mikkeliin se myös päättyi. Nimittäin päävalmentajaksi marraskuussa kutsutun Tuomas Tuokkolan savotta pumpata KooKoosta pudotuspelijoukkue. Tuokkolan aikakauden ensimmäisessä ottelussa KooKoo otti 2—3-vierasvoiton Jukureista. Voittomaalin teki puolustaja Mikko Jokela, joka tuli KooKoohon muutama viikko ennen Tuokkolaa Itävallasta. Tuokkola teki KooKoon kanssa valmennussopimuksen myös ensi kaudesta.Joulu- ja tammikuun sairauslomalla ollut Jokela on ottanut neljässä viime ottelussa yhteensä kuusi jäähyä. Niistä kolmen aikana vastustaja on iskenyt ylivoimamaalin.KooKoo on pelannut viime otteluissa suuren pelaajakaupan jälkeen taistelevalla ilmeellä, mutta Mikkelissä joukkue ei saanut parasta terää esille. Parhaimmillaan ei ollut myöskään tavallisesti luotettavaa maalivahtipeliä tarjoava Leland Irving, jolle lipsahti kaksi halpaa osumaa.Jukurien maalintekijöinä täpötäyttä Kalevankankaan jäähallia huudattivat Zach Budish, Antti Jaatinen, Joonas Kalliola ja Miika Roine.Jukurit kamppailee tulokaskaudellaan edelleen sisukkaasti pudotuspelipaikasta. Huuma Mikkelissä on vetänyt 4200-paikkaisen kotihallin täyteen jo 11 kertaa.KooKoon avausmaalin, kavennuksen 2—1:een teki puolustaja Ossi-Petteri Grönholm, joka pääsi toisessa erässä tälläämään vastakiekkoon sydämensä kyllyydestä. Maali oli Grönholmille kauden ensimmäinen, mutta sitä ei voinut tuuletuksesta lukea, kun Grönholm luikki saman tien vaihtopenkille.Grönholm sai viikko sitten Pelicans-ottelussa lämärin suuhunsa ja menetti hampaita. Konkari, tällä kaudella 600 liigaottelua täyteen saanut Grönholm on kuitenkin sitkeä sissi ja pelasi toisen ottelunsa kokokasvosuojuksessa.Kaksi minuuttia ennen summeria KooKoon Jan-Mikael Juutilainen survoi ylivoimalla 4—2-kavennusmaalin. Toni Hyvärinen kirjautti lauantaina syöttöpisteet KooKoon molempiin maaleihin. Lue koko uutinen:

