Kouvolan Sanomat: Talon seinustalle ladottu halkopino on laiton — palon sattuessa vakuutusyhtiö voi jättää korvaukset maksamatta Paloturvallisuussyistä halkoja on säilytettävä riittävällä etäisyydellä rakennuksesta, kertoo johtava palotarkastaja Simo Viholainen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta. Hänen mukaansa suositeltava väli on kahdeksan metriä, jota sovelletaan rakentamismääräyskokoelman puolelta. Sama turvaväli koskee esimerkiksi jäteastioita ja -katoksia. — Tavoitteena on estää rakennuspalon tahallinen sytyttäminen. Lisäksi estetään palon leviämisvaaraa. Jos vierekkäin olevien asuinrakennusten välissä on esimerkiksi jäteastioita ja halkoja, niin palavaa materiaalia on paljon. Tulipalon sattuessa voivat väärin säilytetyt klapit heikentää mahdollisuutta saada vakuutuskorvauksia. OP:n vakuutuspäällikön Jenni Reijosen mukaan jokainen korvaushakemus käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. — Jos asiakas ei ole noudattanut suojeluohjeita, vakuutusyhtiö voi alentaa korvauksia tai jättää maksamatta ne kokonaan. Ensin tutkitaan, onko suojeluohjeiden laiminlyönnillä selvä yhteys sattuneeseen vahinkoon. Reijosen mukaan vakuutusyhtiöiden käytännöissä ja ohjeissa on pieniä eroja. Ne perustuvat kuitenkin suurelta osin paloviranomaisten määräyksiin. — Kotivakuutuksen yhteydessä asiakasta ohjeistetaan, kuinka vahingoilta voi välttyä. Nämä asiat eivät siis pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä siinä vaiheessa, jos korvausta haetaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/04/Talon%20seinustalle%20ladottu%20halkopino%20on%20laiton%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89palon%20sattuessa%20vakuutusyhti%C3%B6%20voi%20j%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20korvaukset%20maksamatta/2017521973823/4