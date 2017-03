Uutinen

Kouvolan Sanomat: Valtarin yritykset joutuvat muuttamaan K-kaupan tieltä — Kiipeilyluolan, Petzoon, Tyylikotkan ja Helmi Freshin vuokrasopimukset loppuvat Valtariin alettiin tehdä tilaa Keskon uudelle ruokakaupalle tämän viikon alussa. Talon keskeisimmillä paikoilla toimivien liikkeiden vuokrasopimukset irtisanottiin. Kiipeilyluola K7:llä, eläinkauppa Petzoolla, kalusteliike Tyylikotkalla ja lounaskahvila Helmi Freshillä on vain kuukausi aikaa poistua nykyisistä tiloistaan. Tiettävästi myös Liikuntakeskus FunFitin vuokrasopimus on katkolla. Kiinteistön omistavan Atlas-Investin Petri Rantanen ei kommentoi tulevia muutoksia tai vuokrasopimusten sisältöä. Hänen mukaansa omistajan tavoitteena on saada keskustaan eloa ja kauppakeskukseen asiakkaita vetäviä vuokralaisia. Liikehuoneiston irtisanomisaika on Suomessa tavallisesti vähintään kolme kuukautta. Valtarin yrittäjät ovat kuitenkin tehneet sopimuksia, joissa irtisanomisaika on määritelty lyhemmäksi. — Ihan avoimesti siitä on puhuttu, että tänne etsitään isoa toimijaa. Silti ilmoitus nopeasta aikataulusta tuli lopulta yllätyksenä. Toivoimme suuren yrityksen tuloa, mutta mieluummin meidän tilojemme viereen, sanoo Kiipeilyluola K7:ää pyörittävä Jarno Pukkila. Hänen mukaansa vajaat kolme vuotta toimineen kiipeilyluolan rakentamiseen on käytetty yli 100 000 euroa. Ratojen ja mittatilaustyönä tehtyjen patjojen siirto toisiin tiloihin ilman suuria kustannuksia on käytännössä mahdotonta. — Meille on sanottu, että talon sisältä voisi löytyä toiset tilat. Täytyy miettiä, voimmeko jatkaa, Pukkila sanoo. Liikuntakeskus FunFitin yrittäjä Niina Nahkuri ei halunnut perjantaina kommentoida asiaa. Hänen mukaansa neuvottelut jatkosta ovat kesken. Myös Helmi Freshin ja Tyylikotkan tulevaisuus on auki. — Neuvottelemme maanantaina vuokranantajan kanssa. Mietimme myös muita paikkoja Kouvolan keskustassa, sanoo palvelupäällikkö Timo Pesu Helmi Freshiä pyörittävästä Careasta. Eläinkauppa Petzoo on jatkamassa Valtarin sisällä toisissa tiloissa. Elämysbunkkeri ja Kiipeilyluola K7 aikovat selvittää ensi viikon loppuun mennessä, kannattako heidän jatkaa toimintaansa Kouvolassa. Yritykset aloittavat joukkorahoituskampanjan, josta saa tarkempaa tietoa K7:n verkkosivuilta: www.k7.fi. — Olemme tehneet pitkään töitä yhdessä. Selvitämme perusteellisesti, onko toiminnallemme kysyntää, sanoo Elämysbunkkerin Erkki Puhakka. Kiipeilyluolan vaihtoehtoina ovat toiminnan jatkaminen Valtarissa toisissa tiloissa, muutto muualle Kouvolaan tai toiseen kaupunkiin siirtyminen. Myös lopettaminen on yksi mahdollisuus. — Jos joskus on ajatellut ostaa lahjakortin, niin tämä on oikea hetki, sanoo K7:n Jarno Pukkila. Hänen mukaansa kouvolalaiset ovat suhtautuneet yritysten toimintaan kannustavasti, mutta Facebook-peukut eivät ole muuttuneet toivotulla tavalla asiakasvirraksi. Lue koko uutinen:

