Kouvolan Sanomat: Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö Kouvolassa: Sipilän hallitus ja Kela ovat mokanneet pahasti Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö vieraili lauantaina Kouvolassa yrittäjätapaamisessa, jossa keskusteltiin Kouvolan tilanteesta yrittäjän näkökulmasta ja miten tilannetta voisi parantaa. Kouvolan Sanomat kysyi mitä mieltä Niinistö on päätöksestä perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksamisen siirtymisestä Kelalle, joka tehtiin vihreiden ollessa hallituksessa. Siirtoa on moitittu monelta suunnalta. — Sipilän hallitus ja Kela ovat mokanneet pahasti tämän siirron. Alkuperäinen tarkoitus perustoimeentulotuen siirtymisessä Kelalle oli parantaa ihmisen toimeentuloa, kun kaikki tuet haetaan yhdestä paikasta. — Se missä ollaan menty pieleen on, että hallitus ei ole riittävästi rahoittanut Kelaa, jotta se olisi voinut palkata lisää henkilöstöä esimerkiksi kuntien sosiaalityöntekijöitä, jotka olisivat voineet auttaa etuuskäsittelijöitä. Niinistön mukaan kunnan sosiaalityöntekijät ymmärsivät inhimillisiä tekijöitä ja osasivat myöntää toimeentulotukea ehkä paremmin kuin Kelan etuuskäsittelijät, jotka eivät kohtaa toimeentulotukea hakevaa ihmistä. — Esimerkiksi lukiolaisille on sanottu Kelasta, että heidän tulisi nostaa ensin opintolainaa, ennen kuin he saavat toimeentulotukea. Tämä on ministeriön ohjeiden vastaista. — Tässä asiassa on kyse ihmisen peruspärjäämisestä. Koko hallituksen ja Kelan täytyy tehdä hätäsuunnitelma, jotta asia saadaan kuntoon mahdollisimman nopeasti. Lue koko uutinen:

