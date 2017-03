Uutinen

Kouvolan Sanomat: Animalia tuo eläinten kaltoinkohtelun Kouvolan pääkirjastossa valkokankaalle — "Moni kulkee laput silmillä" Kouvolan Animalia esittää 15. maaliskuuta alkaen Kouvolan pääkirjaston auditoriossa dokumenttielokuvien sarjan. Dokumentit käsittelevät muun muassa delfiinien pyyntiä, leijonien tarhakasvatusta metsästystä varten, eläintuotannon ympäristövaikutuksia sekä eläinkokeita. — Monet kulkevat laput silmillä tiedostamatta, miten eläimiä yhteiskunnassamme kohdellaan ja mitä vaikutuksia sillä on. Nämä elokuvat ovat vähintäänkin silmiä avaavia, vaikka läheskään kaikissa ei olekaan tarkoitus järkyttää katsojia, pikemminkin antaa ajattelemisen aihetta ja avaimia muutokseen, sanoo Animalian aktiivi Mimosa Sihvola. Elokuvia esitetään peräkkäisinä keskiviikkoina illalla puoli kuudelta yhteistyössä Oikeutta eläimille -järjestön, Luonto-Liiton, Trofeeton EU-työryhmän sekä Kohtuus Kymenlaaksossa -verkoston kanssa. Ensimmäinen elokuva Speciesism: The Movie nähdän keskiviikkona 15. maaliskuuta. Lisäksi maanantaina 12. huhtikuuta, jolloin vietetään kansainvälistä koe-eläinten päivää, esitetään elokuva Maximum Tolerated Dose. Elokuviin on vapaa pääsy. Tarjolla on pientä vegaanista purtavaa. Elokuvien jälkeen on mahdollisuus keskusteluun. Viimeinen elokuva on 10. toukokuuta nähtävä Blood Lions. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/05/Animalia%20tuo%20el%C3%A4inten%20kaltoinkohtelun%20Kouvolan%20p%C3%A4%C3%A4kirjastossa%20valkokankaalle%20%E2%80%94%20%22Moni%20kulkee%20laput%20silmill%C3%A4%22/2017221981943/4