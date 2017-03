Uutinen

Kouvolan Sanomat: Arkistosta: ”Herttainen olemus sai jännityksen kaikkoamaan” — Lady Baden-Powellin vierailu Kouvolan Tyttöpartiolaisten leirillä Maailman tyttöpartiolaisten johtaja Lady Olave Baden-Powell vieraili Kouvolan Tyttöpartion leirillä vuonna 1969. Vierailua seurasi myös Kouvolan Sanomat, joka raportoi siitä perjantaina 27.6.1969. Tässä välillä lähes runolliseksi yltyvä raportti arkistojen kätköistä. Lady Baden-Powell: Maailman partiolaisilla yhteinen kieli teoissaan ja päämäärissään Torstaina vieraili Kouvolassa partioliikkeen perustajan lordi Baden-Powellin puoliso, lady Olave Baden-Powell. Päivän ohjelmaan kuului kaupungin tarjoama lounas kaupungintalolla, kiertoajelu ja tutustuminen Tuuliniemeen, Kouvolan tyttöpartion leirialueeseen, missä on parhaillaan tonttujen leiri. Siellä lady Baden-Powell tervehti partiolaisia ja seurasi partiolaisten ja laskuvarjojääkäreiden järjestämää ohjelmaa. Tuuliniemen leirintäalueella käynnistä muodostui päivän kohokohta. Siellä pienet partiolaiset, tontut, saivat kukin puristaa lady Baden-Powellin kättä ja saivat kuulla hänen lausuvan, tietenkin englannin kielellä, jokaiselle joitakin sanoja. Lady Baden-Powellin herttainen olemus sai jännityksen kaikkoamaan paikalla olleilta ja tunnelma oli kotoinen kuin suuressa perheessä ainakin. Majaan tutustumisen ja mehutarjoilun jälkeen pojat lauloivat kitaroiden säestyksellä serenadin englantilaisvieraalleen. Laskuvarjohyppääjät esittivät taitoaan hyppäämällä kumipuvussa järven selälle yleisön seuratessa näytöstä jännittyneenä. Iltanuotiopaikalla, uhkeassa tuolissa istuen, lady Baden-Powell kertoi partiolaisille partioliikkeen vaiheista ja Helsingissä pidettävästä maailmankonferenssista. Hän kertoi partioliikkeen kaikkialla maailmassa olevan periaatteeltaan samanlaisen. Jokaisessa maassa kansan perinnäiset tavat ja kulttuuri muovaavat liikettä omalla laillaan, mutta johtotähti on kaikkialla yhteinen. Vaikka maailmassa puhutaan satoja eri kieliä on partiolaisilla yhteinen kieli heidän teossaan ja päämäärissään. Leikit, retkeily ja kaikki näppäryyttä vaativa työ ovat kautta maailman partiolaisten yhteistä omaisuutta. Partiotyö lisää nuorten aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta ja opettaa heitä toimimaan oudoissa ja yllättävissä tilanteissa. Lähes kaikki maailman maat ovat lady Baden-Powellille tuttuja. Amerikasta Aasiaan ja Pohjolasta Etelä-Afrikkaan hänen retkensä ovat suuntautuneet. Hänen persoonansa on yhdistävä ja lujittava side kaikkien partiolaisten välillä. Rodulla, värillä, kielellä ja uskoonnolla ei ole merkitystä, sillä kaikki partiolaiset ymmärtävät toisiaan ja ovat yhtä. Sanat vaihtuvat, nimet ovat erilaisia, mutta aate on yhteinen. Meillä pieniä partiolaisia kutsutaan toituiksi, jossain muualla he ovat saaneet nimen päivänsäde, mutta kaikesta huolimatta heillä on samat opit opittavina ja samat leikit leikittävinä: nimi on vain siksi, että se selventää asian, ei siksi että se tekisi sen erilaiseksi. Lady Baden-Powell tähdensi partiolaisten suurta merkitystä ensiapu- ja sivistystyössä. Kehitysmaissa rinnan Punaisen Ristin, ovat partiolaiset toimineet aktiivisesti. Partiolaiset ovat kaikki jalkapallojoukkue. Siinä jokaisella on oma paikkansa ja kaikki yrittävät tejhdä parhaansa, jotta ottelu onnistuisi. Partiolaiset pelaavat peliään tavallista suuremmalla kentällä. Lauluin ja leikein tontut viihdyttivät vierastaan Tuuliniemen aurinkoisella rannalla. Partiolaiset olivat leirinsä aikana tehneet tuohista kaulanauhan ja antoivat sen tilaisuuden päätyttyä lahjaksi vieraalleen. Lue koko uutinen:

