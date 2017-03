Uutinen

Kouvolan Sanomat: Huippu-uimarista tuli vapaasukelluksen maailmanennätysmies ja loviisalainen yrittäjä Topi Lintukangas vetää henkeä ja sukeltaa. Noin kuuden potkun ja käsivedon jälkeen keho ei enää kellu, kun kehossa olevat hengityskaasut ja märkäpuku ovat puristuneet kasaan. Lintukangas liukuu kiihtyvää vauhtia siniseen pimeyteen ja säätelee korviensa painetta pallean avulla. Samalla paine puristaa keuhkoja kasaan ja ilma painuu keuhkojen yläosaan. Käsitys siitä, mikä on ylhäällä ja mikä alhaalla, katoaa. Koko ikänsä tavoitteellisesti treenanneelle vapaasukellus on jollain tapaa helppoa. Veden alla syke laskee ja elimistö hidastuu, olo on luontevasti rauhallinen. Noustuaan pintaan Lintukangas on tehnyt vapaasukelluksen maailmanennätyksen. Eletään vuotta 2002. Oikeastaan hänestä piti tulla huippu-uimari. Nuorena poikana Lintukangas harrasti yleisurheilua ja vietti paljon aikaa uimahallilla harjoitellen. — Kloorin tuoksusta tulee edelleen jotenkin hyvä olo, Lintukangas hymyilee. Mäkelänrinteen lukiossa urheilijanuorukaisen oli hyvä olla. Hän harjoitteli vakavissaan huippu-uimariksi, kunnes valmentaja lopetti. Uimisen jälkeen Lintukangas purki energiansa nyrkkeilyyn, pyöräilyyn, judoon ja maratoneihin. Lopulta lajiksi valikoitui thriathlon, joka tuntui riittävän mahdottomalta ja tarjosi tunteen siitä, että pystyy mihin vaan. Thriathlonin merkeissä Lintukangas kiersi maailmalla ja menestyi kohtalaisesti. Tiimin ja ympäröivien ihmisten merkitys menestymisen kannalta valkeni vasta työelämässä. — Saatoin viettää kolme viikkoa Lanzarotella yksin harjoitellen. Eihän kenenkään pää sellaista kestä, tai ei se ainakaan vie parhaisiin tuloksiin. Loviisaan mies päätyi sattuman ja harpin avustamana. Kymmenen vuotta sitten Lintukangas etsi puolisonsa kanssa kodiksi mummon mökkiä sopivan etäisyyden päässä Helsingistä. He päätyivät ostamaan hevostilan päärakennuksen Loviisalta. Päätös tehtiin sokeasti ajattelematta, mitä siitä seuraa. — Talo oli riittävän halpa ja ostajat riittävän hulluja. Välikatto oli romahtanut ja katto vuoti. Ei tarvittu Talotohtoria toteamaan, mikä siellä oli pielessä, Lintukangas nauraa. Loviisan Strömforsin alueelta löytyi puolitoista vuotta sitten sopivat tilat urheilu-, retkeily- ja liikuntakeskusta varten. Hän haluaa välittää kokemuksia ja elämyksiä asiakkailleen, sillä välineitä maailma on täynnä. Vuosien maailmalla kiertäminen on opettanut Lintukankaalle, että tärkeintä on löytää on intohimonsa. — Alkaa ikää olemaan sen verran, että on pakko tehdä sitä, mistä tykkää, Lintukangas nauraa. Lue koko uutinen:

