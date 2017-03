Uutinen

Kouvolan Sanomat: Isokoskelot sukeltavat nahkiaisia Kymijoesta — katso kuvat! Jokainen Suomeen talveksi jäänyt lintulaji joutuu keksimään oman tapansa selvitä kylmästä vuodenajasta. Kymijoella talvehtii usein muutama isokoskelo myös Kouvolan alueella. Suurin osa koskeloista löytyy kuitenkin Kymijoen alajuoksulta, tarkemmin sanoen Langinkoskelta. Siellä on tänäkin talvena viettänyt aikaansa satakunta yksilöä. Koskeloitten suuri määrä johtuu siitä että Langinkoski pysyy avoimena myös talviaikaan samalla kun sieltä löytyy runsaasti koskeloille sopivaa ravintoa. Koskeloiden mieliruokaa näyttäisi olevan ”Langinkosken erikoinen” eli nahkiainen. Käärmemäinen leuaton kala on ankeriasta pienempi mutta saman muotoinen. Nahkiainen tarttuu kivien pintoihin ympyrämäisellä suuaukollaan ja hankki tarvitsemansa ravinnon tällä tavalla. Koskelot ovat oppineet pyydystämään nahkiaisia ahkerasti sukeltelemalla. Tuon tuostakin joku onnekas sukeltelija nousee ylös kiemurteleva saalis nokassaan. Kaikki lähellä olevat koskelot ryntäävät tämän onnekkaan perään, ja tämä joutuu nauttimaan herkkupalan muita lajitovereitaan täyttä vauhtia paetessaan. Kohtalaisen hyvä myyrätilanne on mahdollistanut Kouvolan seudulla harvinaisen suopöllön selviytymisen syksystä aina näihin päiviin saakka Värälän pelloilla. Suopöllö on periaatteessa muuttolintu. Näin ollen sen kyvyt saalistaa lumen alla olevia pikkujyrsijöitä eivät ole samalla tavalla kehittyneitä kun varsinaisilla talvisilla pöllölajeillamme. Suopöllön talvehtiminen ei ole aivan jokavuotinen asia, joten tämän melko vaalean pöllön selviytymistä kevääseen saakka voi vain toivoa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/05/Isokoskelot%20sukeltavat%20nahkiaisia%20Kymijoesta%20%E2%80%94%20katso%20kuvat%21/2017221972457/4