Kouvolan Sanomat: Kansa löysi tiensä kirkkoon: Jumalanpalvelusten kävijämäärät kasvoivat Kouvolassa ja Kuusankoskella Kouvolan ja Kuusankosken seurakuntien jumalanpalveluksissa kävi viime vuonna lähes 6 000 ihmistä enemmän kuin vuotta aiemmin. Muissa Kouvolan seudun seurakunnissa kävijämäärät pysyivät suurin piirtein ennallaan tai laskivat hieman. Kouvolan osuus lisäyksestä oli noin 3 500 ja Kuusankosken noin 2 400. — Ei ole ollut mitään erityistä kikkaa. Olemme yrittäneet panostaa jumalanpalveluksiin monessa suhteessa, kertoo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Kimmo Ylikangas. Ylikangas kiittelee suosion noususta esimerkiksi vapaaehtoisten osuutta ja arvelee, että suosion nousu johtuu monista pienistä asioista. — Tulijat toivotetaan esimerkiksi ovella joka kerta tervetulleiksi. Kouvolassa suurin kävijämäärän lisäys tuli Käpylän kirkon jumalanpalveluksista, mutta myös keskuskirkon kävijämäärä kasvoi. — Meillä musiikilla on tärkeä osa. Kanttorit etsivät aina musiikkia palvelemaan koko kokonaisuutta, sanoo Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdström. Elimäellä kävijämäärä laski noin sadalla ja Valkealassa muutamalla sadalla. Kovin pudotus oli Iitissä, jossa messujen ja muiden jumalanpalvelusten osallistujamäärä laski noin 1 500:lla viime vuoden 4 476:een. — Se selittyy ainakin osittain sillä, että konfirmaatiomessuissa on ollut selvästi väkeä toisena vuonna. Niiden kävijämäärä riippuu siitä, minkä kokoinen on rippikouluikäluokka ja minkä verran he kutsuvat vieraita, sanoo Iitin vs. kirkkoherra Karoliina Nikula. Anjalankoskella kävijämäärä laski kirkkoherra Heikki Heinosen mukaan hieman, muttei kriittisesti. Lue koko uutinen:

