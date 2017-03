Uutinen

Kouvolan Sanomat: Partio on samaan aikaan ajaton ja ajassa kiinni — ja Kouvolassa jo satavuotias Partioliikkeen on ollut pakko uudistua. 2010-luvulla Suomen Partiolaiset on hilannut itsensä kiinni nykyaikaan, ja samalla jäsenmäärä on lähtenyt tasaiseen kasvuun. Pohjimmiltaan partioliike nojaa kuitenkin alkuperäisiin arvoihinsa. Partion ydinajatus sama kuin reilut sata vuotta sitten, jolloin Lordi Robert Baden-Powell perusti partioliikkeen Englannissa. — Se, että kasvatetaan lapsista ja nuorista aktiivisia, vastuunsa tuntevia ihmisiä yhteiskuntaan. Se on ihan sama syy kuin miksi partio aikanaan perustettiin, sanoo Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm. Partiolaisia on Suomessa noin 65 000. Määrä on ollut 2010-luvulla tasaisessa kasvussa, viime vuosina noin viiden prosentin tahdissa. Kouvolan 17 lippukunnassa on vajaat 900 jäsentä. Aikaa on silti seurattava, eikä kasvu ole tullut vain perinteisiin arvoihin nojaten. Markkinointia ja johtamista on uudistettu, samoin käytännön toimintaa. Voidaan sanoa, että partio on siirtynyt osittain digiaikaan. Kerran vuodessa, lokakuussa, järjestetään radioaalloilla ja internetissä Jota-Joti-Jamboree, jossa on mahdollisuus tutustua partiolaisiin ympäri maailman. Kännykät voi nykyisin ladata vaikka aurinkopaneelien kautta, ja luontoon voi tutustua metsäyhtiö UPM:n kanssa tehdyn mobiilipelin avulla. Myös muu toiminta on ajassa kiinni. Hiipivä Haamu -kisassa ratkotaan salapoliisitehtäviä Helsingissä, ja edellisen Suomen partiolaisten suurleirin eli Finnjamboreen päättäjäisisten pääesiintyjä oli laulaja-lauluntekijä Sanni. — Leirillä pitää olla vielä vähän siistimpää kuin arkielämässä. Kaiken mitä voi tehdä kaupungissa, voi tehdä myös metsässä, mutta se on siellä vähän hauskempaa, Munsterhjelm sanoo. Kouvolassa partiolla on pitkät perinteet. Kouvolan Tyttöpartio viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhliaan. Nykyiset tyttöpartiolaiset ovat sitä mieltä, että kaikesta huolimatta parasta partiossa ovat ihmiset. Yhdessä puuhaaminen on se, mikä pitää mukana. Käytännön taitojen opiskelu yhdessä, leireily lähellä ja kaukana, ulkomaillakin, ja partiotaitokisoissa porukalla kiertäminen on nykypartiolaisille se juttu. — Tässä tutustuu erilaisiin ihmisiin. Täällä on ihan kaiken maailman ihmisiä. Jos harrastaa jalkapalloa, se yhdistävä on tekijä on jalkapallo, mutta partiossa voi sen lisäksi olla paljon muitakin, sanoo Lotta Seppänen. Eikä sitä kännykkääkään tarvitse leirillä ollessa aina vilkuilla, sanoo puolestaan Kiia Mäkinen. — Kavereiden kanssahan siellä ollaan muutenkin. Lue koko uutinen:

