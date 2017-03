Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suomen sivu sivakoiden — Jorma Julku aikoo hiihtää 33 vuorokautta yhteen kyytiin Jorma Julku aloittaa tänään sunnuntaina melkoisen urakan. Hänellä on tiedossa on silkkaa sivakointia huhtikuun kuudenteen saakka. Silloin Julku aikoo kruunata retken hyppäämällä Jäämereen. — Siellä on epämiellyttävän kivikkoinen ranta. Edelliskerralla en tiennyt sitä, ja menin paljain jaloin. Nyt olen varautunut. Minulla on tossut mukana. Noin 1 800 kilometrin pituiselle vaellukselle osallistuu kaikkiaan 26 hiihtäjää, joista 17 on suomalaisia. Muut hiihtäjät tulevat Norjasta, Ruotsista, Sveitsistä, Saksasta ja Yhdysvalloista.He aikovat hiihtää Virolahdelta Nuorgamiin ja sieltä edelleen Jäämerelle. Vaeltajat hiihtävät keskimäärin 57 kilometrin pituisia päivämatkoja. Pisimmillään yhden päivän aikana pitää hiihtää noin 80 kilometriä. Lue koko uutinen:

Lue koko uutinen: