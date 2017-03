Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tangojuniorit ja tangoseniorit kisaavat Kouvolassa pääsystä Tangomarkkinoille Heinäkuussa vietetään taas Tangomarkkinoita, jolloin Seinäjoella kisaavat myös tangoseniorit ja tangojuniorit. Kouvolassa vietetään lauantaina 11. maaliskuuta tangon päivää, jolloin ravintola Pyöreässä Torpassa järjestetään tangojuniori- ja tangoseniori-esikarsinnat. Osakilpailu on nyt Kouvolassa ensimmäistä kertaa, mutta paikkakunnalle on aiemmin tullut menestystä vuonna 2013, jolloin Aino Niemi voitti tangonuori-tittelin. Aino myös esiintyy Kouvolan osakilpailussa yhdessä kotkalaisen Santeri Piiran sekä lappeenrantalaisen Veeti Tikkasen kanssa. Tangojunioreissa on sarjat 8-12-vuotiaille tytöille ja pojille. Tangonuori-sarjassa 14-17-vuotiaat voivat laulaa iskelmiä ja tangoja. Tänä vuonna 13 vuotta täyttävä nuori voi valita, kummassa sarjassa haluaa kilpailla. Tangoseniori-sarja on suunnattu yli 45-vuotiaille laulajille. Tangoseniori-kokelaat laulavat semifinaalissa ja finaalissa orksterin säestyksellä. Molempien sarjojen finaalit pidetään Seinäjoella heinäkuussa Tangomarkkinoiden aikaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/05/Tangojuniorit%20ja%20tangoseniorit%20kisaavat%20Kouvolassa%20p%C3%A4%C3%A4syst%C3%A4%20Tangomarkkinoille/2017221980339/4