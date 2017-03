Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tasa-arvoon on Suomessa matkaa noin 445 vuotta — tasa-arvokonsultti Leena Teräs vierailee Kouvolassa Kouvolan pääkirjastossa vietetään Suomi-neidon juhlaa kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta. Ohjelmassa on Naisten messut, naisvaltuutettujen paneelikeskustelu ja puheenvuoroja naisnäkökulmasta. Yksi puhujista on tasa-arvokonsultti Leena Teräs. Työkseen hän valistaa, ohjaa ja kouluttaa esimerkiksi työorganisaatioita, virkamiehiä ja poliitikkoja, jotta nämä osaisivat toimia yhä tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta. Teräksen missiona on, että 30 vuotta sitten voimaan astunut tasa-arvolaki olisi kaikille tuttu ja sen mukaan myös toimittaisiin. Tasa-arvotyö on Teräksen mukaan usein ulkoistettu viranomaisille. — Tasa-arvo on kuitenkin joka ikisen asia. Meistä jokaisen on mietittävä omaa käsitystään tasa-arvosta ja nostettava aihe keskusteluihin, Teräs sanoo. Tytöt ja pojat kasvatetaan edelleen sukupuolen perusteella tiettyjen harrastusten ja ammattien pariin. Sukupuolijaottunut työelämä onkin Teräksen mielestä suomalaisen yhteiskunnan murheenkryyni. — Tyttöjen oletetaan hoivaavan muita ja olevan opettajan pikku apulaisia, Teräs sanoo. Pojat on poikia -fraasi puolestaan tekee pojista usein alisuoriutujia ja antaa heille luvan olla ponnistelematta asioiden eteen. — Vanhemmat tekevät pojilleen karhunpalveluksen, etteivät vaadi heiltä mitään. Monista edistysaskelista huolimatta tasa-arvokonsultilla riittää töitä. Ruotsissa on laskettu, että menee vielä 435 vuotta ennen kuin tasa-arvo toteutuu. — Ja mehän tulemme vielä kymmenisen vuotta Ruotsia perässä, Teräs sanoo ja nauraa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

