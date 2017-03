Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vahteronmäestä Lamppukujalta varastettu omakotitalon pihalta kevytperävaunu Kouvolan Vahteronmäessä on liikkunut peräkärryvaras. Omakotitalon pihalta Lamppukujalta on varastettu maaliskuun alussa TE-HO 331 -mallinen kuomullinen kevytperävaunu. Perävaunun rekisteritunnus on DBF-508. Perävaunu oli lukittu aisalukolla. Kaakkois-Suomen poliisista kerrotaan, että havainnot perävaunusta voi ilmoittaa numeroon 050-4479574. Lue koko uutinen:

