Uutinen

Kouvolan Sanomat: Keskustelu ja vertaistuki auttavat ahdistukseen — Exyneidentalliin voi astella kuka vain Kun nykyisin 27-vuotias Henri Kuskelin poltti kannabista päivittäin kolmen viikon ajan, seurauksena oli vakava unettomuus ja psykoosi. Siitä tulee kohta kuluneeksi kymmenen vuotta. Aiemmin hän oli käyttänyt kannabista ja muita huumausaineita viikonloppuisin viihdekäytössä. Kuiville päästyään seurasi kuntoutus ja määräaikainen eläkkeelle jäänti. Tätä nykyä Kuskelin tekee vapaaehtoistyötä Kouvolan keskustassa sijaitsevassa Exyneidentallissa. — Täältä olen löytänyt kiintopisteen. Keskustelen muiden kanssa, jotka saavat tallilta vertaistukea. Nyt tulevaisuus näyttää valoisammalta, ja Kuskelinin suunnitelmissa on aloittaa seuraavaksi opinnot iltalukiossa. Exyneidentalli on vuonna 2011 perustettu rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen tukea erilaisista ongelmista kärsiville nuorille ja aikuisille. Yhdistyksen perustanut kouvolalainen Markku Pajari kertoo, että tallin erikoinen kirjoitusasu viittaa siihen, kuinka paljon yhteiskunnassa on syrjäytymistä. — On ex-puolisoita, ex-työntekijöitä, ex-sitä ja ex-tätä. Moni kokee ahdistusta epävarmassa maailmassa. On työttömyyttä ja päihdeongelmia. Tallille ovat tervetulleet kaikki, jotka kohtaavat elämässään ongelmia, kaipaavat vertaistukea ja jotakuta, jolle puhua, Pajari sanoo. Exyneidentalli on kirkosta ja politiikasta riippumaton, mutta nojaa kristillisiin arvoihin. Pajari ei näe siinä ristiriitaa. — Ovet ovat avoinna kaikille, jotka tukea tarvitsevat. Kristilliset arvot kumpuavat meillä henkilökohtaisesta taustasta, sillä monet meistä ovat saaneet siitä tuen. Talli ei kuitenkaan ole sitoutunut mihinkään uskontokuntaan, Pajari kertoo. Toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Pienet hankinnat ja ylläpito rahoitetaan niin sanotusti omasta pussista. Viime syksynä tilojen alakertaan rakennettiin musiikkistudio. Tallin tarkoituksena on kannustaa ihmisiä harrastamaan ja saamaan elämänsä hallintaan. — Täällä voi olla oma itsensä. Kukaan ei lokeroi ketään ja kaikkia ymmärretään, Kuskelin sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/06/Keskustelu%20ja%20vertaistuki%20auttavat%20ahdistukseen%20%E2%80%94%20Exyneidentalliin%20voi%20astella%20kuka%20vain/2017221971862/4