Kouvolan Sanomat: Kouvolalaiselle ilmapallotaiturille tunnustusta Yhdysvalloista Kouvolalainen ilmapallotaituri JP Pirinen on saanut Yhdysvalloissa tunnustusta taidoistaan. Hänelle on luovutettu ensimmäisenä suomalaisena kansainvälisen Balloon Training Instituten (BTI) myöntämä palkinto Certificate of Excellence and Recognition. Tunnustus myönnetään vuosittain yhdelle BTI:n sertifioimalle ilmapallotaiteilijalle, joka on osoittanut omistautumista ja ideointikykyä sekä tuonut alalle uusia innovaatioita. Pirinen on erikoistunut suuriin ilmapallosomistuksiin ja näköisveistoksiin. Hän on muun muassa rakentanut Kouvolan kauppakeskus Veturiin täysikokoisen höyryveturin yli 4 000 ilmapallosta ja Musiikkitalon Hannu ja Kerttu -oopperaan yli 10 000 ilmapallon lavasteet. — Olen todella otettu tästä palkinnosta. Etenkin kun se tulee maasta, jossa ilmapallokulttuuri on täysin erilainen kuin Suomessa. Amerikoissa ilmapalloja käytetään kaikissa tilaisuuksissa ja tilanteissa. On ilo, että tällainen ”pienempi” toimija kaukaisesta maasta on noteerattu valintaa tehdessä, Pirinen kommentoi. Lue koko uutinen:

