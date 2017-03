Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan uudelle hallintojohtajalle 6 650 euron kuukausipalkka Kouvolan uuden hallintojohtajan Katja Tommiskan kokonaispalkaksi tulee 6 650 euroa kuukaudessa. Lisäksi hän saa matkapuhelinedun. Asiasta päätti Kouvolan kaupunginhallitus maanantai-iltana. Tommiska ilmoitti helmikuun puolivälissä ottavansa hallintojohtajan viran vastaan 27. maaliskuuta alkaen. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Vuonna 1965 syntynyt Tommiska on hallintotieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt vuodesta 2014 alkaen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallintojohtajana ja on kotoisin Akaasta. Lue koko uutinen:

