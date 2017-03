Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan uudelle kaupunginjohtajalle koeaika — kaupunginhallitus äänesti päätöksestä Kouvolan uudelle kaupunginjohtajalle tulee kuuden kuukauden koeaika, jos valtuusto ensi maanantaina hyväksyy kaupunginhallituksen päätösesityksen. Hallitus päätti asiasta tänä iltana äänin 7—6. Kaupunginvaltuusto valitsee ensi maanantaina 13. maaliskuuta Kouvolalle uuden kaupunginjohtajan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) esitti, että koeaikaa ei tarvita. Hallituksen jäsen Kimmo Jokiranta (kesk.) teki äänestyksessä voittaneen vastaesityksen puolen vuoden koeajasta. Uuden kaupunginjohtajan valintaa valmistellut kaupunginhallituksen työryhmä ja valtuustoryhmien puheenjohtajat ehdottavat, että kaupunginjohtajan virkaan valitaan joko Janne Laine tai Marita Toikka. 47-vuotias Laine on Savonlinnan kaupunginjohtaja ja koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. 43-vuotias Toikka on lappeenrantalainen oikeustieteen maisteri. Hän työskentelee tällä hetkellä Imatran hallintojohtajana. Hän on ollut aiemmin kokoomuksen ehdokkaana sekä kunta- että eduskuntavaaleissa. Valituksi voi tulla joku muukin kuin Laine tai Toikka. Riittää, kun yksi valtuutettu tekee esityksen ja toinen kannattaa sitä. Sen jälkeen asia ratkaistaan suljetussa lippuäänestyksessä. Jo nyt on selvää, että valtuuston suurin ryhmä SDP kannattaa Iitin kunnanjohtajan Riku Rönnholmin valintaa. — Rönnholm on meille ihan selkeästi ykkösehdokas, mutta kaikki on vielä auki. Uskon, että poliittiset ryhmät neuvottelevat yhä tällä viikolla, kenellä olisi selkeä mandaatti virkaan, kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jukka Nyberg (sd.) sanoo. Lue koko uutinen:

