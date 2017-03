Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymen piirin Heltimoinen: Perussuomalaisten linja ei hevillä muutu Soinin seuraajasta riippumatta Perussuomalaisten Kymen piirin puheenjohtaja Ilpo Heltimoinen huomauttaa, että puolueen linja ei hevin muutu, nousipa johtoon kuka vain. Perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini ilmoitti sunnuntaina, ettei aio asettua puheenjohtajaehdokkaaksi kesäkuun puoluekokouksessa. Soini on johtanut perussuomalaisia 20 vuotta. — Jokaisella puheenjohtajalla on omia painotuksia, mutta hän joutuu noudattamaan puoluehallituksen ja -valtuuston linjauksia, Heltimoinen sanoo. Puolueen kärki on Heltimoisen mukaan jo niin leveä, että Soinin ero ei puoluetta horjuta. Heltimoinen uskoo, että johtajakisaan ilmoittautuu liuta ehdokkaita, mutta että se on kahden kauppa, eduskuntaryhmän puheenjohtajan Sampo Terhon ja puolustusministeri Jussi Niinistön. — He keskustelevat keskenään, kumpi lähtee. En usko, että he asettuvat vastakkain. Minulle käyvät molemmat. Terhon vahvuuksia ovat Heltimoisen mukaan puhujanlahjat, laaja kokemus ja luottamus yli puoluerajojen. Varsinkin jälkimmäinen avu on myös Niinistöllä. — Sitä tarvitaan tässä tilanteessa. Lue koko uutinen:

