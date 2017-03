Uutinen

Kouvolan Sanomat: Länsi-Kymen kulttuuritie laajenee Kuusankoskelle ja Korialle Loviisan, Ruotsinpyhtään, Elimäen ja Iitin kirkonkylän välistä Länsi-Kymen Kulttuuritien reittiä jatketaan toukokuussa Kuusankoskelle ja Korialle. Muutoksen jälkeen reitin pituus on tasan sata kilometriä. Kulttuuritieyhdistyksen uusiksi yhteisöiksi liittyvät muun muassa Kuusankoskitalo, Kouvolan taidemuseo ja kaupunginmuseo, Kymi Sinfonietta, Maailmanperintökohde Verla, Kuusankosken kotiseututalo ja Kettumäen kansanpuisto, Kuusankosken teatteri sekä Kuusankosken Taideruukki, Galleria Pato ja Pato Klubi. Uudistus nostaa Länsi-Kymen Kulttuuritien kohteiden määrän sadan tienoille. Ensi kesänä reitin varressa ja sen etäkohteina on yleisölle avoinna muun muassa 14 museota ja kuusi kulttuurihistoriallisina nähtävyyksinä arvokasta kirkkoa vuosilta 1460—1929. Lisäksi reitin varrella on muun muassa tanssilavoja, kesäteattereita ja maalaismarkkinoita. Reitin kesäkauden avaus on lauantaina 12. toukokuuta. Kulttuuritien verkkosivut päivitetään uusilla kohteilla kevään aikana. Lue koko uutinen:

