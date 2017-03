Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mitä haluaisit tietää Kouvolan kaupunginjohtajaehdokkaista tai heidän suunnitelmistaan Kouvolan varalle? Ehdota kysymystä — me kysymme sen puolestasi Kouvola saa uuden kaupunginjohtajan. Valinnan tekee kaupunginvaltuusto ensi maanantaina 13. maaliskuuta. Kaupunginhallituksen valmistelutyöryhmä ja valtuustoryhmien puheenjohtajat ehdottavat, että kaupunginjohtajan virkaan valitaan joko Janne Laine tai Marita Toikka. Ehdotuksesta huolimatta valtuustossa kuka tahansa valtuutetuista voi ehdottaa kaupunginjohtajaksi jotain muuta henkilöä. Jos esitystä kannatetaan, valtuusto äänestää siitä. Mitä sinä kouvolalaisena haluaisit tietää Laineesta tai Toikasta, heidän ajatuksistaan Kouvolasta ja mahdollisista suunnitelmistaan kaupungin varalle? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan kyselylomakkeeseen ja lähetä se TORSTAIHIN kello 10 mennessä. Kirjoitamme vastausten pohjalta artikkelin. Juttu julkaistaan Kouvolan Sanomissa tulevana viikonloppuna. Ehdokkaat ovat: Janne Laine 47-vuotias. Savonlinnan kaupunginjohtaja. Valtiotieteiden maisteri. Laine sanoo olevan tavoitteellinen ja oikeudenmukainen yhteistyön rakentaja. Jos Lainen valitaan kaupunginjohtajaksi, hän aikoo muuttaa perheineen Kouvolaan. Laine harkitsi politiikkaan lähtöä vuoden 2015 eduskuntavaalien alla. Keskusta on pyytänyt Lainetta ehdokkaaksi. Hän ei lähtenyt ehdokkaaksi ja perusteli kieltäytymistään muun muassa perhesyillä. Vuoden 2015 lopussa Laine haki kuntien eläkevakuuttajan Kevan toimitusjohtajan paikkaa ja viime vuoden keväällä Kuntaliiton varatoimitusjohtajan paikkaa. Perheessä avovaimo. Marita Toikka 43-vuotias. Imatran kaupungin hallintojohtaja. Oikeustieteen maisteri. Kuvailee itseään vahvaksi muutosjohtajaksi. Jos Toikka valitaan kaupunginjohtajaksi, hän sanoo muuttavansa perheineen Kouvolaan. Hän oli kokoomuksen ehdokkaana vuoden 2012 kuntavaaleissa ja vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. On nykyisin kokoomuksen toinen varavaltuutettu Lappeenrannassa. Perusti oman lakiasiaintoimiston viime vuonna. Perheessä avopuoliso ja kaksi lasta. Lue koko uutinen:

