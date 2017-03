Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pyhtään puukotuksesta epäilty on alle 15-vuotias poika — ei joudu tapon yrityksestä rikosoikeudelliseen vastuuseen Poliisi on ottanut kiinni Pyhtäällä torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtuneeseen tapon yritykseen epäillyn henkilön. Tekijäksi epäilty on alle 15-vuotias poika. Hän ei ole asiassa rikosoikeudellisessa vastuussa, koska rikosoikeudellinen vastuu Suomessa on 15 vuotta, todetaan Kaakkois-Suomen poliisista. Kiinniotettu poika asuu Pyhtäällä ja hän on Suomen kansalainen. Hänen epäillään tunkeutuneen omakotitaloon ja puukottaneen siellä naista viime torstain ja perjantain välisenä yönä hieman ennen kello kahta yöllä. Naista puukotettiin useilla veitsen iskuilla. Hän sai hengenvaarallisia vammoja, jotka olisivat ilman nopeaa hoitoa johtaneet menehtymiseen, poliisi toteaa. Nainen toimitettiin sairalaan, eikä hänellä ole enää välitöntä hengenvaaraa. Kaakkois-Suomen poliisin tiedotteessa kerrotaan, että henkilöä on kuultu rikolliseen tekoon epäiltynä ja hänet on ohjattu muiden viranomaisten haltuun. Poliisi pääsi henkilön jäljille omien tutkimustensa perusteella. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa osallisten kuulemisella. Poliisi toteaa, että turvapaikanhakijoilla ei ole osallisuutta tapahtuneeseen. —Asian yhteydessä on etenkin eri keskustelupalstoilla käyty keskustelua ja spekulaatiota alueen vastaanottokeskuksen asukkaiden osallisuudesta tapahtuneeseen. Poliisi haluaa oikaista asian, sanoo rikoskomisario Marko Heinonen. Poliisi on saanut tapaukseen liittyen runsaasti vihjeitä ja yhteydenottoja. Poliisi ei aio tiedottaa tapahtuneesta enempää mitä tähän mennessä on kerrottu. Lue koko uutinen:

