Kouvolan Sanomat: Tarkastaja tulee -jännitysnäytelmä panee katsojat pohtimaan syyllisyyttä ja vastuuta toisesta ihmisestä — ensi-ilta on Kouvolan teatterissa lauantaina Alun perin Henrik Timonen suunnitteli ohjaavansa Kouvolan teatteriin William Shakespearen Kesäyön unelman. Sitten hän tuli toisiin ajatuksiin. Lauantaina suurella näyttämöllä saa ensi-iltansa jännitysnäytelmä Tarkastaja tulee, jonka on kirjoittanut englantilainen J. B. Priestley vuonna 1945. — Halusin tehdä näytelmän, jonka sisältö puhuttelee tässä ja nyt riippumatta siitä, milloin se on kirjoitettu, Timonen sanoo. Näytelmä sijoittuu vuoden 1912 Englantiin. Tehtaanomistaja Arthur Birling (Raimo Räty) perheineen viettää tyttären kihlajaisia. Juhla muuttuu yhtäkkiä synkäksi, kun poliisitarkastaja Goole (Sami Kosola) saapuu paikalle. Hän tutkii tehtaan entisen työntekijän, irtisanotun Eva Smithin (Rebecca Viitala) kuolemaa. Näytelmä haastaa katsojat pohtimaan tekojen seurauksia ja vastuuta muista ihmisistä. Kuka on syyllinen — tai kuka voi sanoa olevansa syytön? — Ihmisten tekemät yksittäiset teot ovat aina osa isompaa kokonaisuutta — olivat ne sitten valintoja ruokakaupassa tai tapa kohdella muita ihmisiä. Näytelmässä yhden perheen yhteys kuolemantapaukseen paljastuu hämmentävällä tavalla, Timonen sanoo. Ohjaajan mukaan näytelmä tarjoaa myös visuaalista herkkua: kauniita pukuja ja näyttämölle heijastettavaa videota. Tarkastaja tulee -näytelmän ensi-ilta Kouvolan teatterin suurella näyttämöllä 11.3. kello 18. Lue lisää tiistain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

