Kouvolan Sanomat: Ylioppilastutkintolautakunta ottaa kuunteluvirheen huomioon arvosteluissaan Kouvolan Yhteislyseossa ruotsin kielen ylioppilaskirjoitusten kuuntelussa tapahtunut vahinko otetaan huomioon ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) arvostelussa. Lautakunnan pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä sanoo, että tilanteessa käytetään normaalia hyvityskäsittelyä. Käsittelyä käytetään yleensä esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa kuuntelu on keskeytynyt teknisten ongelmien vuoksi. — Selvitämme, millä tavoin virhe on vaikuttanut kokelaan suoritukseen. Mikäli pistemäärä on lähellä korkeampaa pisterajaa, voi pistemäärä joissakin tapauksissa nousta, Vähähyyppä sanoo. Hän muistuttaa, että arvioinnit tehdään tapauskohtaisesti, eikä pistemäärä automaattisesti nouse vahingon vuoksi. Hämmennys kuunteluissa johtui siitä, että kuuntelun kirjallisissa ohjeissa oli annettu erilainen ohjeistus kuin äänitteeltä kuuluvissa ohjeissa. YTL oli lähettänyt lukioille virheestä etukäteen oikaisulapun, joka oli osassa lukioita jäänyt kuuntelutilanteessa huomiotta. Vähähyypän mukaan kymmenkunta lukiota on ilmoittanut vahingosta YTL:lle. Kouvolan Yhteislyseo on yksi ilmoituksen tehneistä lukioista. Yhteislyseon rehtori Tapio Karvonen kertoo, että kuullussa ja luetussa ohjeessa oli eroa siinä, toistetaanko tietty kuunteluosio vai ei. Mukana olleessa oikaisulapussa oli ilmoitettu, mitkä kohdat ohjeissa ovat eri tavalla. — Osa ryhmistä ei ollut tätä saanut, eikä oikaisu ollut oikein selkokielinen, Karvonen sanoo. Karvonen kertoo, että lisäksi osa opiskelijoista ei muistanut oikaisua, vaikka se oli sanottu tunnin alussa. — Kyseessä on mielestäni YTL:n oma moka. Sanoisin, että tuollaista ei pitäisi päästä sattumaan. Karvosen mukaan opettajat ovat antaneet oman ennakkoarviointinsa ja lähettäneet kuunteluiden vastaukset ylioppilastutkintolautakunnalle. Mikko Koivisto Lue koko uutinen:

