Kouvolan Sanomat: Yo-kirjoitusten ruotsin kuuntelussa paha moka myös Kouvolassa: Paperissa ja äänitteessä erilaiset ohjeet Kevään ruotsin kielen ylioppilaskirjoitusten kuuntelukokeet on ennakkoarvioitu ja lähetetty eteenpäin ylioppilastutkintolautakunnalle (YTL). Kuuntelut eivät tänä keväänä menneet aivan suunnitelmien mukaan. Hämmennystä herätti se, että kuuntelun kirjallisissa ohjeissa oli annettu erilainen ohjeistus kuin äänitteeltä kuuluvissa ohjeissa. YTL oli lähettänyt lukioille virheestä etukäteen oikaisulapun, joka oli osassa lukioita jäänyt kuuntelutilanteessa huomiotta. Yksi kyseisistä lukioista on Kouvolan Yhteislyseo. Yhteislyseon rehtori Tapio Karvonen kertoo, että kuullussa ja luetussa ohjeessa oli eroa siinä, toistetaanko tietty kuunteluosio vai ei. Mukana olleessa oikaisulapussa oli ilmoitettu, mitkä kohdat ohjeissa ovat eri tavalla. — Osa ryhmistä ei ollut tätä saanut, eikä oikaisu ollut oikein selkokielinen, Karvonen sanoo. Karvonen kertoo, että lisäksi osa opiskelijoista ei muistanut oikaisua, vaikka se oli sanottu tunnin alussa. — Kyseessä on mielestäni YTL:n oma moka. Sanoisin, että tuollaista ei pitäisi päästä sattumaan. Karvosen mukaan ikävässä tilanteessa on kuitenkin lohdullista, että virhe koskee valtakunnallisesti kaikkia maan kuunteluita. Hänen mukaansa kaikki abiturientit ovat näin yhtä epäedullisessa asemassa. — Osalle uusi ohje meni perille, osalle ei. Mutta kyllä siinä kaikki kärsivät, Karvonen sanoo. Rehtori toivoo, että YTL huomioi lukion pyynnön ottaa huomioon virheen mahdolliset vaikutukset opiskelijan suoritukseen. Hänen mukaansa tällainen sekaannus ei saisi vaikuttaa ylioppilaskokeen arviointiin. — Opettajat ovat antaneet oman ennakkoarviointinsa ja lähettäneet kuunteluiden vastaukset ylioppilastutkintolautakunnalle. Lautakunta on perinteisesti pyrkinyt ratkaisemaan vastaavanlaiset vahingot opiskelijoiden hyväksi. Otsikkoa päivitetty kello 16:21. Mikko Koivisto Lue koko uutinen:

