Uutinen

Kouvolan Sanomat: Enää ei riitä yhden homman osaaminen: UPM kouluttaa samat ihmiset moneen tehtävään Mennyttä maailmaa on se, että oltiin joko kunnossapidon tai tuotannon leivissä. Nykymaailmaa on se, että osaa tehdä molempia, sanoo metsäyhtiö UPM:n selluliiketoiminnan hr-johtaja Pia Pasi. Siksi UPM perehdyttää nykyisin henkilöstönsä moneen tehtävään. — Vaikka päätehtävä olisi tuotannossa, niin perehdytämme myös kunnossapidon tehtäviin. Nykymaailmaa on se, että osataan tehdä molempia, vaikka pääosaaminen olisi jommassa kummassa, Pasi sanoo. Moniosaajia yhtiö kouluttaa itselleen oppisopimuskoulutuksella. Maanantaina koulutuksen aloitti 27 opiskelijaa. Heistä 17 tulee Kymin tehtaalle Kuusankoskelle ja loput Kaukaan tehtaalle Lappeenrantaan. Hakijoita oli yli tuhat. Oppisopimuskoulutus on vastaus siihen, että tehtailta jää lähivuosina työntekijöitä eläkkeelle paljon. Kymin tehtaalta eläkkeelle jää parisenkymmentä ihmistä joka vuosi, kertoo UPM Kymin työsuhdepäällikkö Seppo Mäkinen. Koulutettavilta edellytetään toisen asteen tutkinto, mutta sen alaa tärkeämpää on hakijan soveltuvuus. — Keskitymme ennen kaikkea henkilöihin ja heidän motivaatioonsa, Mäkinen sanoo. Lähimmät valitut ovat Kuusankoskelta, kauimmaiset Lapista. Koska tarkoitus on kouluttaa työvoimaa pitkäksi aikaa, valinnat painottuivat 20—30-vuotiaisiin. Koulutukseen valittujen keski-ikä on 24,4 vuotta. — Koulutuksen tärkein tavoite on nimenomaan se, että pystymme varmistamaan, että meillä on tulevaisuudessa huippuosaajia tekemässä töitä, sanoo Pia Pasi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/07/En%C3%A4%C3%A4%20ei%20riit%C3%A4%20yhden%20homman%20osaaminen%3A%20UPM%20kouluttaa%20samat%20ihmiset%20moneen%20teht%C3%A4v%C3%A4%C3%A4n/2017221987780/4