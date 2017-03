Uutinen

Kouvolan Sanomat: Google on tukenut Kymenlaakson yhdistyksiä yli miljoonalla eurolla — yhteisötukea voi hakea taas Teknologiajätti Google on käynnistänyt Kymenlaakson alueella kolmatta kertaa yhteisötukiohjelman. Yhteisötukia voivat hakea alueen järjestöt ja yhdistykset erilaisiin oppimista tai teknologian käyttöä edistäviin hankkeisiin. — Tietysti yhtiössämme on aina teknologinen fokus, mutta pyrimme tukemaan erilaisia ja innovatiivisia hankkeita, mitkä koskettaisivat paikallisesti mahdollisimman monia, kertoo Googlen yhteisötukiohjelman koordinaattori Venla Nopanen. Kahden vuoden aikana yhteisötukiin ja sponsorointiin on myönnetty yli miljoona euroa. Nopasen mukaan erilaisia hakemuksia on tullut paljon erityisesti kouluista Kotkan, Haminan ja Kouvolan alueilta. Googlen yhteisötukea voi hakea täältä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/07/Google%20on%20tukenut%20Kymenlaakson%20yhdistyksi%C3%A4%20yli%20miljoonalla%20eurolla%20%E2%80%94%20yhteis%C3%B6tukea%20voi%20hakea%20taas/2017521993245/4