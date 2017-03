Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kela julkisti uuden äitiyspakkauksen, uutuuksina collegehaalari ja unipussi — suomalainen hyvinvointi-innovaatio täyttää jo 80 vuotta Kela julkisti tänään tiistaina vuoden 2017 äitiyspakkauksen. Tänä vuonna 80-vuotiaan suomalaisen hyvinvointi-innovaation uutuustuotteita ovat kansalaisten toivomat collegehaalari ja unipussi, tiedottaa Kela. Äitiyspakkauksessa on nyt yhteensä 53 tuotetta. Uutta pakkausta aletaan jakaa aikaisintaan huhtikuun loppupuolella. Äitiyspakkauksen vaihtumisajankohta vaihtelee vuosittain johtuen siitä, että kaikki edelliset äitiyspakkaukset jaetaan ensin loppuun. Viime vuonna vauvoja syntyi aikaisempaa vähemmän, ja myös äitiyspakkauksia jaettiin noin 2 400 kappaletta vähemmän kuin edellisvuonna. Äitiyspakkauksen tuotteet kilpailutetaan vuosittain. Äitiysavustusraati arvioi kaikki tuotteet ja valmistelee ehdotuksen pakkaukseen valittavista tuotteista. Tuotteet muun muassa pestään, ja niiden laatua ja materiaalien kestävyyttä arvioidaan muillakin käytännön testeillä, kertoo Kela. Tänä vuonna äitiyspakkauksessa on ensi kertaa mukana yöpukuna toimiva, alhaalta napitettava unipussi. Toinen uutuustuote on kevyt, vetoketjullinen collegehaalari eläinkuosilla. Pakkauksesta löytyy tänä vuonna jälleen liukuvoide. Edellisen kerran se oli mukana vuonna 2010. Pakkaukseen on otettu asiakkaiden toiveiden perusteella entistä enemmän puolipotkuhousuja potkupukujen sijaan. Ensi vuonna äitiyspakkauksen vuodelaatikko saa uuden kuvituksen. Kela järjestää siitä suunnittelukilpailun, johon on kutsuttu mukaan nuoria suunnittelijoita ja kuvittajaopiskelijoita eri puolilta Suomea. Lue koko uutinen:

