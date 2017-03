Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kiinnostus ja halu oppia vakuuttivat — oppisopimus toi vakipaikan UPM Kymille Täysipäiväinen opiskelu ei perheelliselle käynyt laatuun. Siksi metsäyhtiö UPM:n oppisopimuskoulutus kuulosti Janne Juholan korvaan hyvältä. Myllykoskella asuva Juhola valittiin kolme vuotta sitten alkaneelle kurssille, jossa UPM koulutti työntekijöitä Kymin ja Kaukaan tehtailleen. Seula oli tiukka: hakemuksia tuli noin 1 300, paikkoja oli tarjolla 45. — Oli kiinnostusta alaa kohtaan ja halu oppia uutta. Juuret oli myös alalla, sillä isä, setä ja pappa ovat olleet Myllykosken tehtaalla töissä, kertoo Juhola, yksi 18:sta Kymille koulutetusta. Eilen maanantaina UPM aloitti toisen koulutuskierroksen. 22-vuotias myllykoskelainen Lasse Lehtonen on yksi koulutuksen maanantaina aloittaneista. — Haku oli monipolvinen, haastattelujakin oli useampi. Kun olin valmistautunut haastatteluihin hyvin ja motivoitunut pääsemään koulutukseen, niin ehkä se huomattiin. Lehtosella on taskussa helikopteriasentajan paperit, mutta töistä on ollut pulaa. — Viime kesänä olin kesätöissä sellutehtaan kuitulinjan kunnossapidossa ja huomasin, että se on hommaa, josta tykkään. Juholan tavoin Lehtonen kuuluu paperimiessukuun. Pikkupoikana hän ajatteli menevänsä Myllykosken tehtaalle, mutta sitten tehdas meni alta. — Uskon, että ihan ammattimiehiä UPM meistä kouluttaa. Kahden vuoden päästä meistä jokainen osaa varmaan vähän sitä sun tätä. Metsäyhtiö on mitoittanut koulutettavien määrän niin, että kaikille pystytään tarjoamaan työpaikka koulutuksen päätteeksi. Janne Juhola vakinaistettiin pian oman kaksivuotisen koulutuksensa jälkeen. — Varmasti tämä on jatkuvaa koulutusta ja uuden oppimista tästä eteenkinpäin. Laitteet ja prosessit kehittyvät kaiken aikaa. Oppimista helpottaa työtovereiden tuki, Juhola kiittelee. — Se on ollut erittäin hyvää. Aina uskaltaa kysyä, jos tarvitsee. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/07/Kiinnostus%20ja%20halu%20oppia%20vakuuttivat%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89oppisopimus%20toi%20vakipaikan%20UPM%20Kymille/2017221987779/4