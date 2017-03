Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola järjestää pesäpallon Tenavaleirin 2018 Pesäpalloliiton johtokunta on antanut valtakunnallisen Tenavaleirin järjestettäväksi Kouvolaan vuonna 2018. Tenavaleiri on E-juniori-ikäisten kuusipäiväinen suurtapahtuma. Viime vuosina joukkuemäärä on ollut 91—98. Tänä vuonna heinäkuussa 2017 Tenavaleiri järjestetään Sotkamossa, jonne on jo ilmoittautunut ennätykselliset 116 joukkuetta. — Koskaan aiemmin ei ole Tenavaleirille osallistunut kolminumeroista määrää joukkueita, joten suosio on hurjaa, Pesäpalloliiton seuratoiminta- ja nuorisopäällikkö Jari Malinen kertoo liiton verkkosivuilla. Kouvola on järjestänyt valtakunnallisen juniorileirin vain kerran. Kyseessä oli juuri Tenavaleiri vuonna 1991. Tuolloin 83 joukkuetta pelasi ympäri Kouvolaa. Kymenlaakso pääsee esille junnuleirin isäntänä jo tänä vuonna, sillä Haminassa pelataan heinä-elokuussa F- ja G-ikäisten Naperoleiri. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/07/Kouvola%20j%C3%A4rjest%C3%A4%C3%A4%20pes%C3%A4pallon%20Tenavaleirin%202018/2017221993124/4