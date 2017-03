Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola saa akuuttipäivystyksen — yksityiskohdat vielä auki Kouvola on jättänyt ministeriöön lisäksi erillisen poikkeuslupahakemuksen akuuttilääketieteen päivystyksestä. Lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja terveysministeriöstä vahvisti tiistaina, että ministeriö näyttää myös tälle hakemukselle vihreää valoa. Kouvola saa Keistisen mukaan luvan akuuttipäivystykseen vuoden 2024 loppuun saakka. Kouvolan Sanomat ei saanut vielä tiistaina päätöksen yksityiskohtia nähtäväksi. Kaupunginjohtaja Tuukka Forsell ei halunnut kommentoida asiaa ennen päätöksen näkemistä. — Täytyy nähdä, onko päätöksessä rajattu mitään olennaista pois. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) mukaan pelkkä akuuttipäivystyksen saaminen ei riitä. — Olennaista on, millä tavalla takapäivystys hoidetaan. Eli onko kyseessä puhelintakapäivystys vai paikalle tuleva lääkäri. Näillä tiedoilla on vielä mahdoton sanoa, menikö tämä niin kuin piti. Takapäivystys tarkoittaa, että erikoislääkäri tulee tarvittaessa sairaalaan toisen päivystäjän avuksi Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/07/Kouvola%20saa%20akuuttip%C3%A4ivystyksen%20%E2%80%94%20yksityiskohdat%20viel%C3%A4%20auki/2017221993033/4