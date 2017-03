Kommentti: Kouvolalaisille poliitikoille tuskin riittää kaksi johtajaehdokasta

Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisille poliitikoille tuskin riittää kaksi johtajaehdokasta Tähtien asentojen pitää olla ensi maanantaina todella erikoiset, että valtuusto valitsisi kaupunginjohtajan vain kahdesta ehdokkaasta. Valmistelutyöryhmä ja valtuustoryhmien puheenjohtajat esittävät, että Kouvolan kaupungin uusi johtaja olisi Janne Laine tai Marita Toikka. SDP:lle jatkoon päässeet ehdokkaat tuskin kelpaavat. He haluavat kisaan vielä Riku Rönnholmin. Hän antoi johtajahaun alussa suostumuksensa virkaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) sanoi viimeisten ehdokashaastattelujen jälkeen, ettei kahden loppusuoralle päässeen ehdokkaan valinta ollut helppo. Lopulta Toikka ja Laine vakuuttivat valitsijat. Helppoa se ei tulee olemaan maanantainakaan. Joku pääsee taas pahoittamaan mielensä. Laine on Savonlinnan nykyinen kaupunginjohtaja, jota keskusta kosiskeli eduskuntavaaliehdokkaaksi vuonna 2015. Toikka on Imatran kaupungin hallintojohtaja ja kokoomuksen toinen varavaltuutettu Lappeenrannassa. Hän oli ehdokkaana myös viime eduskuntavaaleissa. Iitin kunnanjohtaja Rönnholm on vastikään valitun SDP:tuoreen puoluesihteerin Antton Rönnholmin veli. Poikien isä Mikko Rönnholm on SDP:n entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko. Kaikki kolme ovat alle viisikymppisiä — uraiässä parhaimmillaan. Sitten on vielä Tuukka Forsell. Tällä hetkellä hän toimii Kouvolan määräaikaisena kaupunginjohtajana. Forsellin lähtöä kisaan on veikkailtu pitkin matkaa. Kaupunginjohtaja valitaan mitä todennäköisemmin suljetulla lippuäänestyksellä. Jos Forsell antaa suostumuksensa, joku saattaa antaa äänensä hänelle. Kuka on pätevin ja johtamisessaan ryhdikkäin? Millaiset kasvot kaupunki itselleen haluaa? Nämä ovat päätöksen kannalta olennaisimmat kysymykset. Kaikki muu on nippeliä — lopulta myös ehdokkaan poliittinen tausta. Sukupuolenkaan ei pitäisi vaikuttaa päätöksiin huisunkukun vertaa. Tästä huolimatta Kouvolassa Marita Toikan kompastuskivi saattaa kokoomuslaisuuden lisäksi olla juuri sukupuoli. Niin naurettavalta kuin se 2010-luvulla kuulostaakin. Valtuuston äijämutkan voi olla vaikea taipua siihen ajatukseen, että korkeimmalle virkakorokkeelle nousisi nainen. Eihän naisia ole liiemmin näkynyt politiikankaan johtopaikoilla. Kaupunginhallituksen asettamaan valmistelutyöryhmään kuuluivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) sekä kaupunginhallituksen jäsenet Kimmo Jokiranta (kesk.), Marjatta Nykänen (kok.), Sari Palm (kd.) ja Liisa Sulanen (ps.) Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

