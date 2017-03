Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Mielakasta kohti maailman huippua Tunne on kerrassaan mahtava, kun oppii laskettelemaan. Näin toteaa Mielakan rinteiden liepeillä asuva Rene Vainiokangas, jonka ensikosketukset aggressiiviseen lumeen tapahtuivat kolmen vuoden iässä. Ahaa-elämys laskettelun saloista leimahti eräänä päivänä Messilässä Lahdessa. — Meillä oli päivälippu ja laskettelimme koko päivän. Kun isä ehdotti kotiin lähtöä, sanoin, että emme lähde mihinkään. Se tuntui niin hienolta ja sitä jaksoi väsymättä laskusta toiseen. Laskettelijan geeninsä Vainiokangas paljasti jo ennen tätä, kun perhe oli lomailemassa Levillä. Kolmen päivän rinteessä olon jälkeen oli aika kokeilla pulkkamäen tenhoa. Se ei pojalle maistunut, vaan palo suksille ja mäkeen oli liian vahva. Nyt 6-vuotias Vainiokangas on jo kokenut kilpailija, ja palkintovitriini on alkanut täyttyä pokaaleista ja mitaleista. Lähtö Hyvinkäälle, Tahkolle, Riihivuoreen ja Vihtiin on tiennyt aikaisia herätyksiä, mutta kellon sointi on ollut pelkästään positiivinen signaali. Mielakassa oppinsa ammentaneet alppihiihtäjät ovat tunnetusti vahvoja tekniikkalajeissa. Niin on Vainiokangaskin, jonka päälajeja ovat pujottelu ja suurpujottelu. Kun paine on monolla ja sukset kantilla, käännökset sujuvat kuin itsestään eivätkä tunnu oikein miltään. — Pitää saada leikkaava käännös kovassa vauhdissa ilman suhnuttamista. Kaipaan laskuuni lisää hyökkäävyyttä, vauhtia ja aktiivisuutta. Kanttaaminen, molempien jalkojen toiminta ja laskuasento ovat Vainiokankaan vahvuuksia. Asennossa tosin kädet tuppaavat nousemaan ajoin liian ylös. Asennon suhteen on tärkeää, että napa ja nenä osoittavat alaspäin. Vainiokankaan valmennuksesta vastaa Jukka Rajala, isä Riku on myös tukena. Molemmat saavat nuorelta urheilijalta tunnustuksen vaativasta otteestaan, johon tämä on kaikin puolin valmis. Joskus sanan säilä viuhuu vinhasti ilmassa, kun asioita käydään läpi. — Jukka sanoo suoraan, jos jotakin pitää korjata. Minä olen kova sanomaan takaisin, varsinkin jos homma alkaa mennä jankuttamiseksi. Lue koko uutinen:

