Kouvolan Sanomat: Kouvolan asuntomessuille ei vielä tonttihakemuksia — vilkastumista odotetaan hakuajan loppuun Kouvolan tulevien asuntomessujen tonttihaku on ollut käynnissä viikon verran, mutta hakemuksia ei toistaiseksi ole tullut. Projektipäällikkö Sanna Kaupin mukaan tässä ei ole mitään poikkeuksellista. — Kaikkien aiempien messupaikkakuntien kokemusten perusteella hakemuksia alkaa tulla hakuajan viimeisten viikkojen viimeisinä päivinä, jopa viimeisinä tunteina. Kaupin tiedossa on henkilöitä, jotka valmistelevat hakemusta. Mahdollisia hakijoita on vajaat parikymmentä. Alueella on tarjolla yhteensä 35 tonttia. Tonttihaku järjestetään kahdessa vaiheessa: 1.3.—31.5. ja 1.6.—31.8. Ensimmäisen vaiheen tonttivarauspäätökset tehdään kesäkuussa ja toisen vaiheen syyskuussa. — Tontin hakeminen tai sen myöntäminen eivät vielä velvoita mihinkään. Tiedämme tilanteen vasta, kun monikantasopimukset on tehty, käytännössä heinä—elokuussa, Kauppi sanoo. Sopimuksen teon jälkeen tontin varaaja on sitoutunut paitsi rakentamaan hyväksyttyjen piirustusten ja vaatimusten mukaisen talon, myös asettamaan sen näytteille messujen ajaksi. Muuttamaan taloihin pääsee messujen jälkeen elokuussa 2019. Lue koko uutinen:

