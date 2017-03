Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan keskustan K-kaupan muuton syy: Sipatin tilat olivat vanhanaikaiset ja huonossa kunnossa Kauppakeskus Valtarissa avataan K-supermarket syksyllä 2017. Kesko on vuokrannut päivittäistavarakaupan käyttöön noin 1 800 neliömetrin tilat. Määrästä myymälätilan osuus on noin 1 400—1 500 neliötä. Aluejohtaja Antti Palomäen mukaan avajaiset venyvät syksylle, koska tiloissa tehdään laaja remontti. Kauppakeskukseen rakennetaan liukuportaat, joita pitkin asiakkaat pääsevät yläkerrassa sijaitseviin pysäköintitiloihin. — Emme voi ilmoittaa avajaispäivämäärää tarkemmin. Vanhan kiinteistön remontointi voi kestää kauan. Liukuportaiden rakentaminen ei ole pieni urakka. Palomäen mukaan Valtari on uudelle kaupalle hyvä paikka, koska kauppakeskuksen sijainti on keskeinen ja lähellä on hyvin parkkitilaa. Valtariin mahtuu kauppakeskuksen verkkosivujen mukaan yli 200 autoa. Lisäksi Koulukadun toisella puolella, Grilli-Kipsan vieressä on kymmeniä parkkipaikkoja. — Valintaa puolsi myös se, että uusi paikka on lähellä entistä kauppaamme. K-supermarket Sipatti toimi Valtaria vastapäätä, entisessä Anttilan talossa marraskuuhun 2016 saakka. Palomäen mukaan Sipatin tilojen vuokrasopimukselle ei neuvoteltu jatkoa, koska kiinteistö oli huonossa kunnossa. — Peruskorjaustarpeet olivat huomattavat. Lisäksi kauppa jäi liikaa kiinteistön sisälle. Voisi sanoa, että kiinteistö oli loppuun käytetty. Kesko aikoo tehdä uusista tiloista viihtyisät, asiakasystävälliset ja uudenaikaiset. — Myymälätilaa on saman verran kuin Sipatissa oli. Myös henkilöstön määrä pysyy suunnilleen samana. Kauppiasta ei ole vielä valittu. K-supermarket Sipatissa työskenteli loppuvaiheessa kahden kauppiaan lisäksi 12 henkilöä. Parhaimmillaan henkilöstömäärä oli 25. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/07/Kouvolan%20keskustan%20K-kaupan%20muuton%20syy%3A%20Sipatin%20tilat%20olivat%20vanhanaikaiset%20ja%20huonossa%20kunnossa/2017221987433/4