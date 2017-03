Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan nykyinen valtuusto pääseekin vaikuttamaan tulevaisuuden palveluihin — aluekehitysrahaa vähiten Elimäelle, eniten Kouvolan keskustaan Kouvolan kaupunkiin esitetään tulevaisuudessa viittä aluekeskusta, joihin perustetaan monipalvelupisteitä. Lisäksi viidelle alueelle perustettaisiin alueparlamentit. Ne vaikuttaisivat alueensa asioihin ja antaisivat alueille äänen. Alueparlamenteilla olisi käytössään vuosittain yhteensä miljoonan euron aluekehittämisraha, jota ne saisivat käyttää haluamiinsa kehityskohteisiin. Rahat on tarkoitus jyvittää alueiden asukasluvun mukaan, kaksi euroa asukasta kohden. Elimäelle tämä toisi 93 000 euroa vuodessa ja Kouvolan keskustaan 352 000 euroa. Kuusankosken aluekeskus saisi toiseksi eniten kehitysrahaa: 243 000 euroa, Anjalankosken aluekeskus 178 000 euroa ja Valkealan alue 134 000 euroa. Kouvolan kaupunginvaltuusto keskustelee ensi maanantaina tulevaisuuden palvelumalli 2030 -raportista ja ohjeistaa mallin jatkotyöstämistä. Kouvolan kaupunginhallitus päätti asiasta maanantai-iltana äänin 7—6. Kaupunginjohtaja Tuukka Forsell esitti alun perin, että hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja lähettää sen jatkovalmisteluun. Voittaneen vastaesityksen teki hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jukka Nyberg (sd.). Forsellin mielestä raportti on vielä liian keskeneräinen valtuuston käsittelyyn. Hänen mukaansa mallissa ei esimerkiksi ole riittävästi pohdittu sitä, mikä on alueparlamenttien suhde muihin toimielimiin ja miten se pitää huomioida kaupungin hallintosäännössä. — Minusta pitäisi olla mieluummin suoran vaikuttamisen kanavia kuin alueparlamentteja. En usko ihmisten haluavan lähteä mukaan enää kyläparlamentteihin istumaan. Miten niihin löytyy päättäjiä kun ei tahdo enää löytyä vaaleihinkaan ehdokkaita? Valmistelun pohjana on ollut ajatus, että kuntalaisten on tärkeää tietää ennakolta, missä ja millaisia palveluja Kouvolassa on tarjolla vielä 13 vuoden kuluttua. Anjalankosken aluekeskus sijoittuisi Inkeroisten ja Myllykosken taajamiin, Elimäen aluekeskus kirkonkylään ja Korian taajamaan, Kouvolan aluekeskus keskustaan, Kuusankosken aluekeskus Kuusankosken ja Jaalan taajamiin sekä Valkealan aluekeskus kirkonkylään sekä Niinistön ja Jokelan taajamiin. Aluekeskuksissa voi olla yksi tai useampi monipalvelupiste. Lisäksi tavoitteena on lisätä sähköisiä ja liikkuvia palveluja. Palvelumallin ohjaustyöryhmään on kuulunut yhteensä kymmenen valtuutettua kaikista kesällä 2015 toimineista Kouvolan valtuustoryhmistä. Nykyään demariryhmä ja muut ovat sulautuneet SDP:n valtuustoryhmään. Puheenjohtajana oli Sakari Smeds (kd.) ja varapuheenjohtajana Marjo Lakka (sd.). Jäseniä olivat Sinikka Rouvari (kok.), Maija Lehtomäki (kesk.), Marja-Terttu Nuorivuori (sit.), Antti Eskelinen (ps.), Katja Airaksinen (demariryhmä), Anssi Tähtinen (muut), Tiina Saavalainen (vas.) ja Kaisa Spies (vihr.). Lisäksi ohjausryhmän asiantuntijoina toimivat strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula sekä kehittämispäällikkö Heli Veripää. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/07/Kouvolan%20nykyinen%20valtuusto%20p%C3%A4%C3%A4seekin%20vaikuttamaan%20tulevaisuuden%20palveluihin%20%E2%80%94%20aluekehitysrahaa%20v%C3%A4hiten%20Elim%C3%A4elle%2C%20eniten%20Kouvolan%20keskustaan/2017221990072/4