Uutinen

Kouvolan Sanomat: Soini jättää isot saappaat - Ministeri Lindström: "Timon merkitys on ollut valtava" Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmillä (ps.) on oma ajatuksensa siitä, kenestä pitäisi tulla perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja. Ministeri ei kuitenkaan halua paljastaa valintaansa. Puolueen nykyisen puheenjohtajan Timo Soinin ratkaisu jättää jatkokauden tavoittelu väliin, ei tullut Lindströmille yllätyksenä. Lindström nostaa esiin Timo Soinin merkityksen perussuomalaisten kannalta. — Timon merkitys on ollut valtava. Se työ, minkä Timo on tehnyt tämän puolueen eteen, hakee kyllä vertaistaan. Jopa verrattuna hänen oppi-isäänsä Veikko Vennamoon, Timo on tehnyt vielä isomman työn, Lindström toteaa. Vuodesta 1997 puoluetta johtanut Soini on Lindströmin arvion mukaan antanut perussuomalaisille kasvot. Lue koko uutinen:

