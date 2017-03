Uutinen

Kouvolan Sanomat: Stora Enso kouluttaa oppisopimuksella tarpeen mukaan, Kouvolan sijainti helpottaa rekrytointeja Metsäyhtiö Stora Enso hankkii itselleen työntekijöitä sekä oppisopimusten avulla että suorilla rekrytoinneilla. — Oppisopimusryhmiä on käytetty erityisesti osaamisen siirtoon, kertoo henkilöstöjohtaja Tero Pesu Stora Enson pääkonttorilta. Oppisopimuskoulutuksilla varaudutaan ennen kaikkea eläkkeelle jäävien työntekijöiden korvaamiseen. — Sekä meillä että suomalaisessa teollisuudessa pätee keskimäärin se, että keski-iät ovat useilla tehtailla aika korkeat. Sen vuoksi lähivuosina on tehty aika paljon rekrytointeja. Anjalan paperitehtaalla ja Inkeroisten kartonkitehtaalla on Stora Enson kirjoilla nykyisin noin 500 työntekijää ja alihankkijoiden kautta vielä 200 lisää. Suoria rekrytointeja yhtiö tekee silloin, kun tarvitaan työntekijöitä jotakin tiettyä, rajattua osaamista vaativaan tehtävään. Yleisesti ottaen Kouvolan sijainti helpottaa työntekijöiden hakemista syrjemmässä oleviin laitoksiin verrattuna. — Tietyt osaamisalat ovat vaativampia, mutta työvoimaa on ollut Kouvolaan saatavilla ihan hyvin, Pesu sanoo. Lue koko uutinen:

