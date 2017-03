Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vaalitaistelu alkaa toden teolla – Eturyhmän vaalitentissä puhutaan tänään Kouvolan elinvoimasta Kuntavaalien ehdokasasettelu on varmistunut, ja vaalikeskustelut pääsevät vauhtiin tällä viikolla. Kouvolassa ensimmäisen vaalipaneelin järjestää Kouvolan alueen yrittäjäyhdistysten, kaupungin ja Kinnon yhteistyöryhmä Eturyhmä. Kouvolan kaupungintalon juhlasalissa pidettävässä tilaisuudessa ovat keskustelemassa Harri Helminen (sd.), Susanna Pallaslehto (vihr.), Topi Seppälä (kesk.), Jyrki Taskinen (vas.), Pertti Eskelinen (sit.), Sakari Smeds (kd.), Seppo Nikkanen (ps.) ja Jari Larikka (kok.) Tänään iltakuudelta alkavan tilaisuuden juontaa toimittaja Vesa A. Vainio. Paneelin näkökulmana on paikallinen elinvoima ja yrittäjyyden merkitys sen ajureina. Keskiviikkona vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Kouvolan Nytkis ry järjestää seuraavan paneelin Kouvolan pääkirjastossa keskiviikkona kello 17. alkaen. Nytkis on kattojärjestö, johon kuuluvat eduskuntapuolueiden naisjärjestöt sekä Naisasialiitto Unioni, Sukupuolitutkimuksen seura ja Naisjärjestöjen Keskusliitto. Nytkiksen paneelissa keskustellaan muun muassa kouluverkoista, päivähoito-oikeudesta ja naisten asemasta kunnallisissa johtotehtävissä. Tilaisuuteen osallistuu poliitikkoja kaikista muista eduskuntapuolueista, paitsi kristillisdemokraateista. Mukana keskustelemassa ovat Maria Eloranta (sd.), Birgit Koskela (kok.), Leila Lehtola (kok.), Mirja Lonka (kesk.), Marja-Terttu Nuorivuori (sit.), Marjatta Nykänen (kok.), Sinikka Rouvari (kok.), Tiina Saavalainen (vas.), Kaisa Spies (vihr.) ja Liisa Sulanen (ps.). Paneelin vetäjänä on toimittaja Satumiia Masalin Kouvolan Sanomista. Myöhemmin maaliskuussa on luvassa lisää vaalitenttejä. Kevään mittaan vaalikeskusteluja pääsee seuraamaan esimerkiksi Kouvola City ry:n tulevassa vaalipaneelissa sekä Kauppakamarin vaalitentissä, joka järjestetään 28. maaliskuuta. Kauppakamarin ja Liikemiesyhdistyksen mukaan tilaisuudessa keskustellaan muun muassa siitä, miten ehdokas edistäisi Kouvolan vetovoimaisuutta ja kuinka Kouvolan elinkeinoelämää tulisi kehittää. Mikko Koivisto Lue koko uutinen:

