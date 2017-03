Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ville Kaunisto mukaan FIBA:n urheilujohtamisen koulutusohjelmaan Kouvolan Kouvojen korisliigajoukkueen kapteeni Ville Kaunisto on hyväksytty kansainvälisen koripalloliiton FIBA:n Time Out -koulutusohjelmaan. Projektin tarkoitus on tarjota peliuransa päättymistä lähestyville eurooppalaisille huippupelaajille räätälöity mahdollisuus maisteritason tutkintoon urheilujohtamisessa. Ohjelman oppilaitoskumppani on arvostettu Northumbrian yliopisto Newcastlessa.Ohjelman ensimmäinen vaihe päättyy elokuussa 2018. Kaunisto valittiin mukaan 80 pelaajan joukkoon Suomen Koripalloliiton suosituksesta.— Koripalloliitosta lähestyttiin ja kerrottiin, että haluaisivat suositella minua. Joulukuussa lähetin hakupaperit ja vuodenvaihteen jälkeen oli sitten videohaastattelujen vuoro, Kaunisto kertoo.Suomesta kelpuutettiin Kauniston lisäksi mukaan vastikään komean uransa päättänyt Tiina Sten.Kaunisto loukkaantui marraskuun alussa kun akillesjänne katkesi Tampereella Pyrintöä vastaan pelatussa ottelussa. Kouvojen kapteenin kausi meni tuolloin pakettiin. Tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteitä opiskeleva Kaunisto on uudesta mahdollisuudesta innoissaan.— Tämä on ehdottomasti upea tilaisuus, josta olen todella kiitollinen niin Koripalloliitolle kuin tietysti FIBA:llekin. Tiedän, että opetus huippuyliopistossa on taatusti laadukasta ja tuo uusia ajatuksia, joista on myöhemmin uralla hyötyä, miettii Kaunisto uudesta tilaisuudesta.Puolestakymmenestä lähiopetusjaksosta ja tiiviistä verkko-opiskelusta koostuva ohjelma käynnistyy kesäkuussa Prahassa, jossa pelataan naisten Euroopan mestaruusturnaus.— Olen varma, että tämän myötä me osallistujat pääsemme luomaan ympäri Eurooppaa verkostoja, joista muutoin voisimme vain haaveilla, Kaunisto hehkuttaa. Lue koko uutinen:

