Kouvolan Sanomat: Yrittäjien vaalipaneelissa etsittiin yrittäjähenkistä kuntaa sekä turvattiin Kouvolan elinvoimaa Yrittäjähenkisyys nousi pinnalle heti ensimmäisten kysymysten joukossa tiistai-iltana Kouvolan kaupungintalolla järjestetyssä kuntavaalipaneelissa. Tilaisuuden juontanut Vesa A. Vainio kysyi, millainen on keskustelijoiden mielestä yrittäjähenkinen kunta. Kouvolan alueen yrittäjäyhdistysten, kaupungin ja Kinnon yhteistyöryhmä Eturyhmän järjestämässä tilaisuudessa keskustelivat Harri Helminen (sd.), Susanna Pallaslehto (vihr.), Topi Seppälä (kesk.), Jyrki Taskinen (vas.), Pertti Eskelinen (sit.), Sakari Smeds (kd.), Seppo Nikkanen (ps.) ja Jari Larikka (kok.) Eskelisen mukaan yrittäjähenkisessä kunnassa asiat tehdään nopeasti sekä luvatut asiat hoidetaan. Helmisen mielestä puolestaan yrittäjähenkisyyteen kuuluu rahoituslaitosten, elinkeinoyhtiöiden ja yrittäjien saumaton yhteistyö. Nikkasen mukaan yrittäjähenkisellä kunnalla on yrittäjiä ymmärtävä asenne. — Kunta mahdollistaa yrittämisen ja tarjoaa yrittäjille palvelut. Sen ei myöskään pidä tuijottaa pykäliä liian tarkasti. Asiat voi tehdä myös helpommin, Seppälä totesi. — Kaupungin pitää kehittä toimiva yrityskummijärjestelmä ja tukea mikroyrittäjiä sekä kehittää yrityshautomoa, Taskinen vastasi. — Yrittäjähenkisen kunnan toiminta on positiivista, ratkaisukeskeistä ja tulevaisuuteen tähtäävää, Pallaslehto päätti. Vaalipaneelin teemoina olivat paikallinen elinvoima ja yrittäjyyden merkitys sen ajureina. Vainion kysymys siitä, mitkä ovat kunnan tärkeimmät elinkeinopoliittiset tehtävät sai napakoita vastauksia kaikilta osallistujilta. Larikan mukaan kunnan tärkein tehtävä elinvoiman varmistaminen. Hänen mukaansa isoja elinvoimahankkeita on jo vireillä useita, kuten Manski, matkakeskus ja Kymi Ring. — Nämä pitäisi saada liikkeelle nyt Kouvolan näkökulmasta. Elinvoiman turvaamisen puolesta liputtivat myös Seppälä ja Smeds, joka nosti myös yhdeksi esimerkiksi ammatillisen koulutuksen merkityksen. — Se on ollut liian sivussa pohdinnoissa. Vastaisuudessa se pitää tuoda keskiöön ja vahvistaa koulutuksen kytköstä paikalliseen elinkeinoelämään. Taskinen puolestaan varoittaa kaupunkia enää investoimasta putkipinnoitetehtaisiin. Sen sijaan hän katsoo itään. — Meillä on isot markkinat itänaapurissa. Kouvolan tulisi hyödyntää niitä paremmin. Lisäksi kunnan pitää isoissa hankkeissa vaatia toista osapuolta sitoutumaan niihin kunnolla. Eskelisen mukaan yrittäjien tai kunnan ei pidä myöskään pelätä epäonnistumista. — Sen jälkeen mennään eteenpäin. Lue koko uutinen:

