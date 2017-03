Uutinen

Kouvolan Sanomat: Aikakone-yhtye esiintyy perjantaina Anjalassa — Maki Kolehmainen kaipaa 90-luvulta cd-levyjen taikaa ja järkevää keskustelukulttuuria Säveltäjä ja tuottaja Maki Kolehmaisen studion seinällä on kaksi levyä: toinen on ensimmäinen Suomessa valmistettu cd-levy vuodelta 1995 ja toinen on Robinin Frontside Olliesta saatu kultalevy. — Ne kertovat kahdesta aikakaudesta. Se cd-levy on Aikakoneen debyyttialbumi Tähtikaaren taa. Kultalevy taas muistuttaa siitä, että Robinin mahdollisuuksiin ei uskonut aluksi juuri kukaan. Koskaan ei kannata luovuttaa. Kulta- ja platinalevyjä on jemmassa paljon enemmänkin. Kolehmainen sanoo ripustavansa ne seinälle vasta sitten, kun hän on eläkkeellä. 1990-luvun menestysyhtye Aikakone esiintyy perjantaina Anjalassa ysäritapahtumassa. Kolehmaisen mukaan yhtyeen tehtävä on tehdä maailmasta hetkeksi iloisempi paikka. — Laman taituttua 90-luku oli iloista aikaa. Kolehmainen kertoo kaipaavansa 90-luvulta muun muassa cd-levyjä. Hän on sitä sukupolvea, joka tapasi ostaa lp-levyjä. Oli aina erityinen hetki ottaa levy kotelosta ja asettaa se soittimelle. Cd-levyissä oli hieman samanlaista taikaa. — Kaipaan myös positiivista tekemisen meininkiä ja sitä, että sosiaalista mediaa ei vielä ollut. Ihmiset osasivat keskustella. Nykyään ei keskustella vaan huudetaan. Ysärifest vol 3 järjestetään Mari's Coffeessa (Elimäentie 54, Anjala) perjantaina 10. maaliskuuta. Esiintyjiä ovat Aikakoneen lisäksi ruotsalainen eurodance-yhtye Basic Element ja dj Tico. Lue lisää lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

