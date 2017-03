Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ei pitänyt olla mahdollista — iittiläispariskunta hautoi kaupan munasta tipun Kausalassa koettiin viime sunnuntaina iloinen perhetapahtuma, kun Janne Penttinen ja Tanja Tuomi saivat haudottua kananmunasta poikasen. Poikkeuksellisen tapauksesta tekee se, että muna oli peräisin ruokakaupasta. Munien hautominen lämpökaapissa on tuttua Penttiselle, joka on harrastanut sitä noin yhdeksän vuotta. Tähän asti hän on hautonut liskoja. Penttisen hautomosta tulee 6—9 leopardigekkoa vuodessa eteenpäin myytäviksi. Lähitulevaisuudessa tiedossa voi olla myös parta-agaman poikasia. Kaupasta ostetun kananmunan hautomista Penttinen päätti kokeilla luettuaan Iltalehdesta väitteen, jonka mukaan sen ei pitäisi olla mahdollista. Rasiallinen luomumunia laitettiin lämpökaappiin parhaisiin mahdollisiin olosuhteisiin. Hautominen on tarkkaa puuhaa. Lämpötilan pitää olla koko ajan 37,2:n ja 37,7 asteen välillä ja kosteuden 52—55 prosenttia. Viimeisen vuorokauden aikana kosteusprosenttia nostetaan. Olosuhteet vaihtelevat eläinlajeittain. Liskojen tapauksessa hautomisoloja säätelemällä voi vaikuttaa poikasen sukupuoleen. Kananmunista kaksi alkoi kehittyä niin, että sikiön pystyi erottamaan läpivalaisemalla, mutta toinen ei jaksanut loppuun asti. — Jäljelle jääneen poikasen laskettu aika oli maanantaina, mutta sunnuntai-iltana päätimme vähän auttaa rikkomalla munankuorta ja poistamalla kalvoa, Tuomi kertoo. Terveen kananpojan syntyminen oli yllätys molemmille. Penttinen sanoo, ettei eläinasioissa usko mitään ennen kuin näkee. Tuomi oli haudontavaiheessa sivustakatsojana, mutta poikasen kuoriuduttua hän tunsi äidinvaistojensa heräävän. —Nyt olen ihan pulassa tipun kanssa. Meinaavat jäädä ruokatunnilla ruoat syömättä, kun vain seuraan sitä. Pian se pörhistyy ja näyttää sitten ihan pääsiäistipulta. Poikanen kuoriutui Lailan päivänä ja sai nimen sen mukaan. Sukupuolesta ei tosin ole vielä tietoa. Sen pystyy havaitsemaan vasta, kun Laila kasvaa hiukan. Sukupuolella on merkitystä tulevaisuuden kannalta. — Meille se ei tule jäämään, koska emme voi perustaa kanalaa rivitaloasuntoon. Iitissä on onneksi useita paikkoja, jonne sen voi sijoittaa, mutta ensin on selvitettävä, onko se kana vai kukko, Tuomi toteaa. Yhteyksiä paikallisiin kanankasvattajiin on jo otettu. — Aivan minne tahansa Lailaa ei luovuteta. Se tulee olemaan kuin adoptiovanhempia haastattelisi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/08/Ei%20pit%C3%A4nyt%20olla%20mahdollista%20%E2%80%94%20iittil%C3%A4ispariskunta%20hautoi%20kaupan%20munasta%20tipun/2017498/4